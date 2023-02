Emanuele D'Avanzo, ex partecipante di Temptation Island, nelle scorse ore ha scritto un post su Instagram, dedicato a Maria De Filippi, in seguito alla morte di Maurizio Costanzo.

D'Avanzo partecipò al reality Mediaset nel 2015 assieme alla sua fidanzata Alessandra De Angelis. In queste ore l'uomo ha scritto, riferendosi alla conduttrice tv: "Vederti così mi dà molto dispiacere, per noi sei stata molto speciale, sia io che Ale te ne saremo sempre grati".

Nel messaggio D'Avanzo afferma poi: "Anche se per un breve periodo ci hai trattati come due figli, ci hai sempre coccolati e difesi da tutti e da tutto e se oggi siamo sposati e diventati genitori lo dobbiamo anche a te, grazie Maria dal profondo del cuore"

Infine Emanuele conclude il proprio post aggiungendo: "Spero che in qualche modo questo messaggio ti possa arrivare e vorrei tu sapessi che ti abbraccerei come facesti tu quando ne ho avuto bisogno e che in questo momento di vita triste che stai vivendo ti siamo vicini".

Il post di di D'Avanzo dopo che Maria De Filippi ha pianto fuori dalla chiesa

Una volta terminati funerali di Costanzo, subito fuori dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del popolo a Roma, nel pomeriggio del 27 febbraio, Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata abbracciata dal figlio adottivo Gabriele. Le parole scritte da Emanuele D'Avanzo nel suo post si riferiscono proprio a questo momento struggente, che infatti compare nella fotografia pubblicata a corredo del suo lungo messaggio.

Dalle dichiarazioni dell'ex concorrente di Temptation Island si denota la figura di Maria De Filippi come quella di una donna è rimasta nel cuore di molti dei partecipanti alle sue trasmissioni televisive, anche a diversi anni di distanza.

I commenti sotto al post di Emanuele D'Avanzo

Il post di Emanuele D'Avanzo ha ricevuto migliaia di like di approvazione in poche ore, inoltre in diversi hanno scritto dei commenti. Tutti a sostegno di Maria De Filippi per il difficile momento che sta passando. Uno di essi recita: "Una donna pazzesca, incredibile, intelligente.

Ti abbraccio". Qualcuno aggiunge: "Straziante".

C'è chi dice poi: "Molto triste questo momento per lei. Io ho perso mia mamma in questo mese e il vuoto che una persona prova è incolmabile". C'è anche chi si complimenta con Emanuele, scrivendo: "Bravo ti fa onore, c’è gente che non si è degnata neanche di un omaggio, dovrebbero vergognarsi".