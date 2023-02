L'ormai iconica imprenditrice digitale per autodefinizione, influencer e donna di successo Chiara Ferragni, in questi giorni non ha fatto altro che parlare sui social dell'imminente Festival di Sanremo al quale sarà presente in veste di co-conduttrice a fianco di Amadeus, nelle serate di martedì 7 febbraio e sabato 11.

Conosciuta per i suoi look e le sue scelte di stile, in molti, soprattutto tra i suoi fan, si domandano incuriositi quali particolari creazioni indosserà sul palco dell'Ariston.

Gli indizi sui social

Nei giorni scorsi la Ferragni ha pubblicato su Instagram molti contenuti relativi all'esperienza sanremese alle porte.

Oltre all'ansia e all'eccitazione di salire sul palco a fianco di Amadeus, l'influencer ha fatto in modo di lasciare qualche piccolo indizio in merito agli outfit scelti per Sanremo, pur senza far trapelare troppo.

Due sono gli stilisti cui avrebbe fatto esplicitamente cenno in una storia di Instagram: Dior e Schiapparelli. Case d'alta moda entrambe, come si poteva ben immaginare, che da tempo collaborano con la Ferragni. Dior è stata la protagonista del matrimonio tra la Ferragni e Fedez, evento in cui l'imprenditrice ha sfoggiato delle creazioni uniche nel loro genere. Come accennato, il secondo brand che dovrebbe vestire la Ferragni durante il Festival di Sanremo sarebbe Schiapparelli, casa di moda francese dalle tinte audaci.

Pensando alle scelte di stile della Ferragni ci si può davvero aspettare di tutto, in quanto il suo aspetto detta da sempre tendenza spaziando tra vari stili diversi. I fan sono abituati di fatti a vederla in molti modi differenti, da quello più chic a quello più spinto. Molto probabilmente l'esperienza sanremese non farà altro che accrescere la visibilità del suo personaggio e, chissà, magari lanciarla anche nel campo dello spettacolo.

Nel frattempo crescono le voci circa quello che sarà il modo di approcciare alla kermesse da parte della compagna di Fedez: nello scorse settimane ha trattato l'argomento sul suo blog anche Davide Maggio, stando al quale la Ferragni terrà un comportamento da diva evitando foto in compagnia delle altre conduttrici onde distinguere se stessa dalla 'altre'.

Sanremo è da sempre sinonimo non solo di musica e cantanti ma anche di moda e stile, concetto questo che la Ferragni pare aver fatto proprio ancor prima di scendere per le famose scale dell'Ariston.