Quella che è andata in onda oggi, venerdì 3 febbraio, è la puntata di U&D che precede un importante annuncio di Maria De Filippi. Nel corso dell'appuntamento che è stato trasmesso in tv nelle ultime ore, la presentatrice ha solo accennato alla telefonata che Ida Platano ha fatto alla redazione dopo aver letto le cose poco carine che Riccardo ha detto sulla sua storia d'amore con Alessandro. Le anticipazioni della registrazione successiva, infatti, fanno sapere che la padrona di casa del dating-show è tornata sull'argomento avvertendo Guarnieri che a breve avrà un confronto con l'ex fidanzata.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Parte della puntata odierna di U&D è stata dedicata all'ennesimo scontro tra Riccardo e Gloria: la dama è entrata in studio col piede di guerra, indispettita dalle frecciatine che il cavaliere avrebbe mandato ad Alessandro Vicinanza tramite un'intervista e i social network.

Il pugliese ha smentito qualsiasi tipo di stoccata al nuovo compagno di Ida, anzi ha spiegato che se su Instagram ha pubblicato la nuova canzone di Shakira è stato solo un caso e non intendeva punzecchiare la coppia.

Nicoletti non ha creduto alle parole di Guarnieri, anzi gli ha chiesto più volte perché pensa ancora alla ex se sta frequentando lei da più di due mesi.

La discussione è andata avanti e si è spostata sulle dichiarazioni pungenti che il tarantino ha rilasciato sull'ex "rivale" in amore e sul cambiamento che avrebbe avuto Platano nell'ultimo periodo che ha trascorso in studio.

L'anticipazione della padrona di casa di U&D

Mentre i due protagonisti del Trono Over discutevano, Maria De Filippi è intervenuta e ha detto: "Anche Ida si è arrabbiata con te e ha telefonato".

La presentatrice di U&D ha spiegato che a Platano non sono andati giù i commenti che Riccardo ha fatto su di lei e su Alessandro nell'intervista che il magazine del programma ha reso pubblica una settimana fa.

I fan del dating-show, inoltre, sanno già che nella registrazione successiva la padrona di casa aggiungerà che la parrucchiera di Brescia ha contattato la redazione per chiedere un confronto con Guarnieri, un faccia a faccia pubblico per difendere il nuovo compagno Alessandro dalle critiche che ha ricevuto recentemente.

Chi pensava che Ida sarebbe stata ospite della registrazione del 3 febbraio, però, rimarrà deluso nell'apprendere che ciò non accadrà: mentre agli Elios sono in corso le prime riprese settimanali, la dama sta postando su Instagram foto e video di una cerimonia di nozze alla quale sta partecipando.

Rimandato il ritorno di Ida a U&D

Dando un'occhiata al profilo Instagram di Platano, si scopre che oggi non è a Roma e quindi non sarà tra i protagonisti della registrazione di U&D in programma.

I contenuti social che Ida sta postando il 3 febbraio, spiegano le due fedi nuziali che ha condiviso un giorno fa senza dare troppe spiegazioni: pare che una coppia cara alla parrucchiera stia convolando a nozze e lei è in prima fila per gioire per l'occasione.

A quanto emerge sempre dal web, Alessandro Vicinanza non sarebbe tra gli invitati del matrimonio del giorno: l'imprenditore ha trascorso la mattinata in palestra nella sua città, a Salerno, e non a Brescia.

In serata, comunque, trapeleranno le anticipazioni della puntata che Maria De Filippi sta conducendo in queste ore e i fan potranno scoprire cosa è successo nella vita di Riccardo nell'ultima settimana, se c'è stato un riavvicinamento a Gloria oppure se la frequentazione è finita definitivamente come entrambi hanno deciso l'ultima volta che si sono incontrati davanti alle telecamere.