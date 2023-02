Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello Vip 8? Da tempo questa domanda aleggia nell'aria e alcune indiscrezioni trapelate alcune settimane fa, avevano insinuato che questa in corso potesse essere la sua ultima edizione del reality. A svelare l'arcano e fugare ogni dubbio è stato lui stesso in una lunga intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Al giornalista che gli ha posto la domanda ha detto: "Confermo, lo farò. Anche se più di uno ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire...".

Alfonso Signorini e la richiesta di Silvio Berlusconi

Nel corso dell'intervista, c'è stato spazio per raccontare un aneddoto riguardante Silvio Berlusconi. Quest'ultimo avrebbe fatto recapitare in camerino al conduttore tantissime cravatte bellissime. Poi, Alfonso Signorini ha rivelato che per lui è come un padre. Proprio Berlusconi gli avrebbe poi consigliato di tornare ai suoi vecchi outfit e di indossare la cravatta dicendogli che in prima serata bisogna essere istituzionali ed eleganti.

Il conduttore del GF Vip rivela di suonare uno strumento e di avere un piano in camerino

Alfonso Signorini ha poi rivelato che prima della diretta del GF Vip è solito mangiare due cosce di pollo o un filetto di pesce con contorno di verdure.

Il conduttore non ha preso una casa in affitto a Roma, ma alloggia in hotel. Quando c'è il doppio appuntamento settimanale con il reality, prende il treno e fa ritorno a Milano dove vive. A bordo del Frecciarossa scrive l'editoriale per il settimanale Chi e risponde alle lettere che i lettori e le lettrici inviano alla rivista.

Sempre sul treno, si fa poi scaldare il pranzo preparato in casa e legge un libro.

Nella sua vita non mancano sport e attività fisica. Tutte le mattine, Alfonso Signorini pratica 45 minuti di attività cardio come corsa o cyclette, mentre ogni sera fa altri 45 minuti di pesi e addominali. Quando è a Roma si allena con l'aiuto di un personal trainer.

Tra le sue passioni, il pianoforte che studia dal lunedì al sabato, due ore al giorno, insieme ad un maestro. Il conduttore ha svelato di cimentarsi con questo strumento anche nei pomeriggi delle puntate. Nel suo camerino infatti ha un pianoforte. Su Tv Sorrisi e Canzoni ha infine confessato di dormire solo 4 ore a notte. La sua sveglia, suona tutte le mattine alle 5.30.

Intanto, nella casa di Cinecittà sono arrivati gli ex fidanzati e nelle scorse ore, Luca Onestini ha interrotto una conversazione tra la sua ex fidanzata Ivana e Nikita Pelinzon.