Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina e Roberto celebreranno il loro matrimonio per la seconda volta, con una consapevolezza più matura. Dopo quello che hanno passato per colpa di Fabrizio, hanno capito di amarsi davvero e di essere disposti a tutto l'uno per l'altra. Tuttavia le anticipazioni della soap svelano che Ferri e Marina dovranno fare i conti con un altro pericolo in arrivo che minerà la loro ritrovata serenità. Secondo gli ultimi spoiler di Upas, Lara tornerà a Napoli con un bambino che farà passare per figlio di Roberto e macchinerà un piano per mettere i novelli sposi in estrema difficoltà.

Un Posto al sole nuove puntate Marina e Roberto in ansia

Le anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Roberto riassumerà Silvana dopo l'uscita di scena di Lia, smascherata da Diego e Alberto Palladini. La quiete al Palazzo sarà solo temporanea: Marina rientrerà da Londra e sarà felice alla sola idea di organizzare i preparativi per il matrimonio con Roberto. Qualcosa, però, turberà la felicità della coppia: Ferri e Marina saranno spiazzati dal ritorno di Lara, che si presenterà con un bambino fatto passare per il figlio avuto con Roberto. Non sarà facile per Giordano accettare la situazione e in lei inizieranno a insinuarsi dei dubbi riguardo le nozze.

Anticipazioni Un Posto al sole torna Lara Martinelli

Continuando con le anticipazioni della soap opera, Roberto e Marina saranno uniti contro le avversità e nonostante l'arrivo imprevisto di Lara convoleranno a nozze. Attenzione però, perché la perfida Martinelli sarà una presenza fissa nelle nuove puntate di Un Posto al sole, e farà di tutto per mettere a repentaglio la sicurezza e la felicità dei neo sposi, ancora innamorata di Roberto e decisa a tenerlo in pugno con la storia del bambino.

Un ruolo molto importante potrebbe riservarlo Silvana, che già aveva dubbi riguardo la reale gravidanza di Lara.

Silvana smaschera la finta gravidanza di Lara in Un Posto al sole?

Lara sarà contrariata e preoccupata per il ritorno di Silvana a Palazzo Palladini, visto che per un soffio Roberto non ha scoperto la verità sulla gravidanza.

La domestica ha parecchi conti in sospeso con Martinelli e ora, più consapevole, potrebbe essere la chiave di svolta per smascherare il folle piano di Lara, magari con l'aiuto di Marina, che di certo non starà a guardare mentre la vita di Roberto va di nuovo a rotoli. Il ritorno di Lara a Napoli porterà sicuramente scompiglio, ma dovrà stare molto attenta a non commettere passi falsi, perché Silvana e Marina stavolta la terranno sotto stretta osservazione, certe che nasconda qualcosa di terribile.