Oriana Marzoli crolla all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. In queste ultime ore, la concorrente si è lasciata andare alle lacrime sotto i riflettori dell'abitazione di Cinecittà e non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del conduttore Alfonso Signorini.

La concorrente spagnola è scoppiata in lacrime e ha ammesso di essere amareggiata e provata per le cose brutte che le vengono dette in puntata.

'Mi dicono che sono un'ubriacona', Oriana crolla al GF Vip dopo gli attacchi di Signorini

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa su Canale 5 è stata caratterizzata da un duro rimprovero di Alfonso Signorini nei confronti di Oriana Marzoli.

Il conduttore ha bacchettato in diretta televisiva la concorrente, tacciandola di esagerare fin troppo con il vino e invitandola a darsi una bella regolata all'interno della casa, dato che per lui quelle scene non erano affatto belle da vedere.

Parole che, a distanza di un paio di giorni, hanno ferito profondamente Oriana, la quale questa mattina è crollata in lacrime sfogandosi con Daniele Dal Moro.

"Mi dicono solo cose brutte, mi dicono che sono un'ubriacona", ha sbottato Oriana crollando in lacrime sotto i riflettori del GF Vip e lanciando così una frecciatina a Signorini.

'Per me solo bastone', lo sfogo di Oriana Marzoli delusa dal GF Vip

"Anche Orietta ha detto che tiro fuori il peggio di Luca, ma come ti permetti?", ha proseguito ancora la concorrente spagnola tirando in ballo anche l'opinionista.

"Siamo in un programma tv, gli opinionisti sai come fanno. Non dargli più peso di quello che ha", ha subito replicato Daniele che ha cercato di placare la sua amica.

"Ok bastone e carota, ma per me è solo bastone", ha chiosato Oriana Marzoli in lacrime visibilmente delusa e provata dall'evolversi del suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7.

La ragazza avrà modo di confrontarsi con Signorini e Orietta Berti nel corso della prossima puntata serale del reality show, in programma questo giovedì 23 febbraio?

Oriana super favorita per la vittoria finale al Grande Fratello Vip 7

In attesa di scoprirlo, va detto che ad oggi, Oriana Marzoli continua ad essere uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico di questa settima edizione del GF Vip.

Sul web e sui social, domina la scena come concorrente super favorita dal pubblico e potrebbe avere tutte le carte in tavola per riuscire a conquistare anche il premio finale (100 mila euro, di cui la metà da devolvere in beneficenza) di quest'anno e uscire dalla casa di Cinecittà come vincitrice assoluta del reality show condotto da Alfonso Signorini.