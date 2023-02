La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 22 febbraio, è iniziata in modo inaspettato. Alla fine di un ballo, Maria ha notato infatti che Riccardo era in lacrime e ha chiesto spiegazioni: il cavaliere ha ammesso di aver ripensato all'unica storia importante che ha avuto da quando è nel cast, quella con Ida. Gli opinionisti si sono detti stupiti dalla dichiarazione di Guarnieri, anche perché la Platano è felicemente fidanzata con un altro partner da mesi e non intende tornare sui propri passi.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Nell'attesa che vengano registrate nuove puntate di Uomini e Donne il 27 e 28 febbraio, gli spettatori stanno assistendo agli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto una decina di giorni fa e dei quali si conoscono già tutte le anticipazioni.

Oggi, mercoledì 22, il dating-show ha esordio su Canale 5 con le inaspettate lacrime di Riccardo. La neo coppia formata da Pamela e Alessandro, infatti, aveva appena compiuto un ballo sulle note di "Fai rumore" di Diodato, e le telecamere hanno sorpreso il pugliese mentre piangeva.

La presentatrice ha subito chiesto al cavaliere perché si fosse commosso, lui ha risposto: "Ho pensato a quello che ho vissuto".

Gianni e Tina hanno collegato immediatamente quella canzone alla turbolenta storia d'amore tra Guarnieri e Ida Platano, ricordando a tutti che quella canzone è stata la colonna sonora del tira e molla tra gli ormai ex fidanzati.

Le parole per la ex di Uomini e Donne

"A volte piango. Mi capita di emozionarmi per quello che ho vissuto, che è stato bellissimo", ha aggiunto Riccardo all'inizio della puntata odierna di Uomini e donne.

Gianni Sperti si è chiesto se sia normale piangere ancora ripensando ad un amore passato, soprattutto se l'altra persona si è rifatta una vita.

Guarnieri non si è scomposto e ha replicato: "Spiace per come è andata, pazienza".

Il tarantino è apparso ancora più commosso quando i presenti hanno fatto il nome di Ida, ci ha pensato Tina a quel punto a riportare l'allegria citando il seguente modo di dire: "Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso".

Il protagonista del Trono Over, dunque, ha ancora nel cuore la turbolenta relazione che ha vissuto con Platano e quando riascolta la canzone "Fai rumore" gli tornano in mente i bei ricordi e i momenti spensierati che i due hanno condiviso molti anni fa.

Tensioni per Armando a Uomini e Donne

L'altro protagonista della puntata di Uomini e Donne del 22 febbraio, è stato Armando.

Il cavaliere ha discusso nuovamente con Gianni Sperti, che l'ha accusato di voler diventare un nuovo opinionista piuttosto che trovare l'amore. Maria ha cercato di calmare gli animi rassicurando il collega di Tina sul fatto che non intende aggiungergli qualcuno affianco.

Il pubblico in studio, però, ha applaudito spesso Incarnato e questo potrebbe voler dire che la maggior parte degli spettatori è dalla sua parte e non da quella dello storico commentatore del dating-show.

Tra i due la tensione è alle stelle e ultimamente sembra aver toccato il suo apice massimo.

C'è anche un'altra persona però che non si è detta d'accordo con il napoletano e con quanto dichiarato di recente davanti alle telecamere. Nel sentire Armando dire che non frequenterebbe mai una donna più grande di lui, Barbara De Santi ha infatti preso la parola sui social e ha ricordato: "Questo non è vero! Tre anni fa voleva uscire con me, che ho dieci anni in più di lui".

Il cavaliere del Trono Over, dunque, continua a dividere: da un lato c'è chi gli crede e lo supporta, dall'altro chi sposa la teoria di Gianni e pensa che Incarnato voglia solo apparire in tv.