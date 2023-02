Continuano a farsi sempre più intriganti gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Durante la messa in onda del 23 febbraio, Conti sarà sempre più attratto da Diletta, giornalista e vecchia conoscenza del direttore. Ovviamente la vicinanza tra Conti e la donna turberà Matilde, che inizierà a essere gelosa. Nuove problematiche per Marcello, che dovrà fare i conti con un furto al Circolo. Dietro tutta la vicenda ci sarà lo zampino di Umberto. Ezio continuerà a essere confuso sui sentimenti che prova per Gloria.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata del 23 febbraio: Salvatore cerca di farsi perdonare da Elvira

Vittorio Conti si lascerà coinvolgere da Diletta, la giornalista da poco è entrata nel cast de Il Paradiso delle signore. La giornalista risulterà molto affascinante agli occhi di Conti. Sarà proprio con Diletta che Vittorio inizierà a trascorrere molto tempo e la cosa desterà parecchio fastidio a Matilde.

Salvatore sarà preoccupato per Elvira, dopo essersi rifiutato di prendere parte a delle lezioni di ballo con lei. Il giovane Amato intuirà che la Venere sia rimasta delusa dal suo comportamento e cercherà di farsi perdonare. L’ex di Anna ci terrà però a mettere le cose in chiaro con Elvira, spiegandole che tra loro non potrà esserci altro che una bella amicizia.

Trame Il Paradiso delle signore: Ezio sempre più confuso su i suoi sentimenti

Al Paradiso avrà inizio una nuova giornata travagliata. Al Circolo verrà commesso un furto. Barbieri verrà a sapere che tra i colpevoli c'è Mattia, caro amico e compagno di carcere. La questione preoccuperà parecchio Marcello e solo in seguito il giovane imprenditore scoprirà che dietro si nasconde lo zampino di Umberto.

Il commendatore vorrà mettere fuori gioco Marcello, sempre più propenso a fare carriera. Barbieri, però, sarà furioso per il coinvolgimento di una persona estranea ai fatti, per questo vorrà risolvere la questione il più in fretta possibile.

Ezio continuerà a essere confuso sui sentimenti nei confronti di Gloria e Veronica.

Moreau sarà delusa dal marito, che continuerà a non riuscire a prendere una posizione. Gloria non si sentirà pronta per raccontare tutto a Veronica e prenderà una decisione inaspettata. Colombo continuerà a pensare alla nottata trascorsa con Gloria. I suoi sentimenti verso Moreau potrebbero iniziare a essere sempre più chiari.

Inaspettatamente Carlos lascerà Gemma. L’uomo si ritroverà costretto a prendere questa decisione, pur non volendolo.