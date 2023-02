Nella casa del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli non sta vivendo un momento semplice, specialmente a causa del rapporto altalenante con Daniele Dal Moro. Mentre gli altri concorrenti del Reality Show si stavano rilassando fra dialoghi e balli con la musica in sottofondo, la venezuelana, non è riuscita a trovare pace come i suoi compagni d'avventura. Luca Onestini e Nicole Murgia hanno così provato di comprendere i pensieri della loro amica. La showgirl sudamericana è apparsa molto confusa. Il rapporto con l'imprenditore è ancora in una fase di stallo e, il confronto avuto nella giornata di ieri, domenica 26 febbraio 2023, non ha condotto a niente.

La stanchezza di Oriana Marzoli

"La sensibilità ce l'ha con gli altri, non con me. Sono troppo dura", ha affermato Oriana Marzoli che non riuscendo a tollerare più il continuo allontanamento di Daniele Dal Moro nei suoi riguardi. Più di qualsiasi altro aspetto, la sudamericana si è definita infastidita dal fatto che i suoi sentimenti, le sue esigenze ed il suo malcontento debbano passare sempre in secondo piano. La showgirl venezuelana ha sottolineato che questo tipo di situazione è sempre successa nel corso della sua vita. Marzoli, ormai, non sta riuscendo più a tollerare di passare per una persona distaccata e mai per quella compresa. Nicole Murgia ha provato a dare una spiegazione alle domande irrisolte della gieffina dichiarando che viene giudicata forte.

L'attrice ha compreso le parole dell'amica e ha voluto confortarla affermando che la sua forza fa parte del suo fascino.

Oriana dispiaciuta di essersi resa vulnerabile

Anche in precedenza Oriana Marzoli ha provato a parlare del suo rapporto con Daniele Dal Moro assieme all'ex tronista di Uomini e Donne ed all'attrice. L'influencer ha evidenziato che non si sarebbe dovuta lasciare andare con l'imprenditore.

La sudamericana si è detta dispiaciuta di aver messo in secondo piano il suo orgoglio per Dal Moro. Invece, ha seguito il consiglio di Edoardo Tavassi di provare ad avvicinarsi a Daniele rendendosi vulnerabile. Oriana era consapevole che il veneto non avrebbe avuto intenzione di chiacchierare in quanto preoccupato di quello che potrà emergere nel corso della prossima diretta di questa sera, lunedì 27 febbraio 2023.

Luca Onestini ha espresso il suo pensiero affermando di essere perplesso per la maniera in cui le varie coppie vivono i loro rapporti contraddistinti da polemiche all'interno del loft di Cinecittà. La storia d'amore più normale, secondo l'emiliano è quella fra Tavassi e Micol Incorvaia. Dal suo lato, la sudamericana ha evidenziato che Daniele è una persona troppo complicata e permalosa.