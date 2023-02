La conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta vivendo un momento di difficoltà. Nel tardo pomeriggio di domenica 26 febbraio, la concorrente venezuelana ha deciso di effettuare il primo passo per un riavvicinamento, ma l'imprenditore veneto si è rifiutato di parlarle: Daniele ha chiesto di parlare nella puntata di lunedì 27 febbraio.

Il gesto di Marzoli

In seguito all'ultima discussione Oriana e Daniele si sono allontanati. Edoardo Tavassi vedendo l'imprenditore solo in veranda l'ha invitato a raggiungere gli altri nel cortilletto, ma lui ha spiegato di non voler trascorrere del tempo con persone che non vuole vedere.

In un secondo momento Tavassi ha raggiunto il cortiletto e ha spiegato a Oriana come fosse la situazione e l'ha spronata a fare il primo passo: "Sembrate due ragazzini". Dopo essere stata consigliata dai suoi amici, Oriana si è decisa ad andare in zona biliardo dove si trovava Daniele e le ha fatto capire di volere un confronto. Daniele Dal Moro non solo si è rifiutato, ma ha replicato piccato: "Parliamo domani, in puntata".

‘non mi sembra arrabbiato’ no peggio è un tono da presa per il culo #oriele pic.twitter.com/3cDGJpKAj4 — emi🦋 (@hoIabebe) February 26, 2023

In seguito al rifiuto del coinquilino, Marzoli è tornata dai suoi amici e ha trovato conforto in Nicole Murgia: tra le braccia della sua amica, la concorrente venezuelana non è riuscita a trattenere le lacrime.

Oriana commento la reazione di Daniele con Onestini

Delusa per l'atteggiamento di Daniele, Oriana Marzoli si è rifugiata in sauna con Luca Onestini. La giovane ha riferito di essersi sentita una stupida per aver effettuato il primo passo. Ripercorrendo i motivi del litigio, Oriana ha precisato di non aver mai detto a Dal Moro che non gli piaceva il suo modo di essere ma ha solamente chiesto più attenzioni.

Per la bella venezuelana, il confronto sarebbe potuto finire con un abbraccio e delle rassicurazioni. Al contrario ha ribadito che Daniele non si mette mai in discussione e non riesce ad ammettere i suoi errori. A detta di Onestini, l'unica vera coppia nata al Grande Fratello Vip 7 è quella formata da Tavassi e Micol. Tuttavia, ha riconosciuto che l'atteggiamento di Daniele sia stato poco elegante.

Il commento di alcuni fan degli 'Oriele'

Su Twitter, i fan degli "Oriele" hanno cercato di analizzare la reazione di Daniele Dal Moro. Un telespettatore del reality show ha affermato: "In puntata, lo ha detto con cattiveria". Un altro utente è convinto che l'imprenditore veneto abbia fatto un confessionale in cui ha detto di essere innamorato di Oriana e quindi non vorrebbe peggiorare la situazione con ulteriori discussioni. Secondo un fan della coppia, Dal Moro avrebbe cercato di mettere alla prova la coinquilina: "Lui è convinto che Oriana voglia un blocco in puntata".