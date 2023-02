Il successo dello sceneggiato di origini turche Terra Amara in Italia, continua a essere inarrestabile. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 il 27 e 28 febbraio 2023, Hunkar Yaman (Vahide Perçin) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) si scontreranno a causa di Gaffur (Bülent Polat).

Il Pubblico Ministero Julide (Alayça Öztürk) invece, dopo aver fatto arrestare Demir Yaman (Murat Ünalmış) con la convinzione che sia l’omicida di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) vorrà farlo condannare a morte.

Anticipazioni Terra amara, del 27 febbraio: Hunkar litiga con Zuleyha a causa di Gaffur

Nella puntata di lunedì 27 febbraio, per cominciare Hunkar e Fekeli (Kerem Alışık) temeranno il peggio non appena verranno messi al corrente della detenzione di Demir e Yilmaz (Uğur Güneş): i due innamorati faranno visita al direttore del carcere, per impedire un faccia a faccia tra Yaman e il marito di Mujgan (Melike İpek Yalova). Nel contempo Zuleyha cercherà di avere un dialogo con il consorte, non riuscendo nel suo intento a causa di Saniye (Selin Yeninci).

Intanto Gaffur vuoterà il sacco alla moglie Saniye, facendole sapere che è stato lui a nascondere la lettera che Altun ha scritto ad Akkaya prima di tentare il suicidio: la dichiarazione del capomastro finirà per scatenare l’ennesimo diverbio tra Hunkar e la nuora.

Episodio del 28 febbraio: la signora Yaman si rifiuta di licenziare il suo capomastro, Yilmaz torna in libertà

Nel corso dell’episodio in onda sul piccolo schermo italiano martedì 28 febbraio, la dura reazione di Zuleyha non si farà attendere, non appena saprà che è stato Gaffur a far sparire la sua missiva: la fanciulla vorrà che Hunkar mandi via il capomastro e Saniye.

A pensarla alla stessa maniera di Altun sarà il marito Demir, mentre la signora Yaman anche se crederà alla colpevolezza di Gaffur, non lo licenzierà per mancanza di prove.

Nel contempo in attesa del processo, Yilmaz uscirà dal carcere, mentre la situazione per il suo rivale Demir si aggraverà: quest’ultimo verrà a conoscenza di rischiare la condanna alla pena capitale, poiché continuerà a essere considerato l’assassino del suo defunto amico Cengaver, poiché prima di essere ritrovato senza vita aveva avuto uno scontro con lui.

Riassunto puntate dal 20 al 25 febbraio: la morte di Cengaver, Demir e Akkaya arrestati

Nelle puntate precedenti, Zuleyha approfitterà del matrimonio di Yilmaz e Mujgan per abortire, servendosi della complicità di Sermin. Demir dopo aver appreso di non essere sterile, non vedrà l’ora di condividere la sua gioia con la moglie e Hunkar: l’uomo farà desistere dal suo intento Altun, grazie a un’intuizione della madre. Yaman dopo aver incendiato la casa di Sermin per vendetta, si rifugerà a Istanbul con la madre, Zuleyha e Adnan.

Nel contempo Fekeli tramite una lettera scritta da Zuleyha, apprenderà che la storia tra Yilmaz e la fanciulla è finita a causa di Hunkar. Demir si vedrà costretto a rimettere piede ad Adana, quando apprenderà che la sua azienda è stata denunciata: Hatip farà credere a Yaman che si tratta dello zampino di Cengaver.

Quest’ultimo verrà minacciato da Demir. Intanto Akkaya, dopo aver torturato Gaffur, apprenderà dallo stesso che i Yaman si trovano a Istanbul. Hunkar invece verrà rapita da Yilmaz, che la metterà alle strette per avere delucidazioni sulla missiva di Zuleyha: ci sarà l’intervento di Fekeli, che per errore verrà ferito dal suo figlioccio. Demir verrà a sapere che a denunciarlo è stata Sermin, invece Yilmaz rivelerà a Mujgan che Fekeli è finito in ospedale per colpa sua. Cengaver quando saprà che a metterlo contro Yaman è stato Hatip lo affronterà: quest’ultimo ucciderà l’amico di Demir. A fare i conti con la giustizia sarà il marito di Altun, venendo rinchiuso nella stessa cella di Yilmaz: i due rivali verranno isolati dopo uno scontro.