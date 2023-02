Mancano poche ore all'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip: dopo aver assistito a due eliminazioni consecutive, il pubblico sta per scoprire quale concorrente è il preferito della settimana. Stando ai sondaggi ai quali hanno partecipato i fan del reality-show, l'immunità dovrebbero giocarsela Alberto De Pisis e Nikita Pelizon: poche chance, invece, sembrano averle Antonella Fiordelisi e l'ex tronista Davide Donadei.

Il parere degli internauti sul GF Vip

C'è molta attesa per il verdetto del televoto sul concorrente preferito dal pubblico del GF Vip: dopo qualche settimana di pausa (ultimamente ci sono state solo eliminazioni, vista la temporanea sospensione del doppio appuntamento), i telespettatori stanno per eleggere il concorrente che preferiscono tra i quattro che sono in nomination.

Chi ha partecipato ai sondaggi che sono stati indetti online negli ultimi giorni, ha espresso un parere piuttosto netto: a vincere questa votazione dovrebbero essere uno tra Alberto De Pisis e Nikita Pelizon. I due sono "testa a testa" sul web e tutto lascia pensare che possano essere loro a contendersi l'immunità nel corso della diretta del 6 febbraio.

A sorpresa, dunque, Antonella non figura tra i favoriti degli internauti, ma questo non esclude che possa essere proprio lei a vincere il televoto: non molto tempo fa c'è stata una grande polemica su presunto uso di bot da parte dei familiari della ragazza pur di farla diventare la preferita. Tale ipotesi comunque non è mai stata confermata. Anche Davide Donadei sarebbe piuttosto attardato nei sondaggi di questi ultimi giorni.

Gianluca Benincasa non entra al GF Vip

Nel frattempo Antonella ha litigato con diversi inquilini questa settimana, e ciò potrebbe aver inciso sulla sua terza posizione in classifica nelle votazioni online. Dopo quello che è successo nelle scorse settimane, però, gli spettatori del GF Vip non danno troppo scontata la "sconfitta" dell'influencer, anche perché pare avere alle spalle una famiglia molto determinata.

Intanto, secondo quanto era trapelato la settimana scorsa, questo lunedì Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip 7 in qualità di ospite, ma il suo ingresso è stato bloccato da un esposto in Procura. A confermarlo sabato scorso è stato lo stesso Benincasa che ha spiegato di aver ricevuto la notizia dal manager.