Nel pomeriggio di martedì 7 febbraio 2023 andrà in onda su Canale 5 in nuovo appuntamento con la soap opera turca Terra amara. Le anticipazioni annunciano che i gendarmi ritroveranno il corpo di Ercument e lo comunicheranno immediatamente alla famiglia Yaman. Hunkar si mostrerà affranta e sorpresa dalla morte del nipote e insieme al resto della famiglia parteciperà funerali dell'uomo. Con loro ci sarà anche Gulten.

La polizia ritrova il cadavere di Ercument nella nuova puntata di Terra amara

Anche nel nuovo episodio in onda il 7 febbraio non mancheranno i colpi di scena.

La polizia ritroverà il cadavere di Ercument dopo che Fekeli e Hunkar avevano cercato di nascondere il corpo dell'uomo e le tracce del suo assassinio. In particolare il vecchio boss aveva gettato in acqua la pietra che Yilmaz aveva usato per colpire a morte il cugino di Demir.

Insomma, i responsabili avevano fatto di tutto per cercare di occultare l'assassinio di Ercument, compreso l'abuso su Gulten.

Hunkar si finge disperata per la morte del nipote: spoiler Terra amara

Dando uno sguardo alle nuove anticipazioni di Terra Amara, si vedrà Hunkar mettere in atto una nuova messinscena, nel momento in cui la polizia andrà alla Villa per comunicare la morte di Ercument. Di fronte al commissario, la madre di Demir apparirà disperata e sofferente.

Nessuno, al di fuori di Gulten, Hunkar, Demir, Yilmaz, Fekeli e Sabahattin, per il momento è a conoscenza di come siano andate realmente le cose.

Ercument è stato ucciso da Yilmaz per legittima difesa dopo che aveva usato violenza su Gulten. Anche quest’ultima accompagnerà poi la famiglia Yaman ai funerali di Ercument che si terranno a Istanbul.

Terra amara, anticipazioni future: Seher prova a ingannare gli Yaman dicendo a Hunkar di aspettare un figlio da Demir

Le indagini sulla morte di Ercument si chiuderanno in fretta. Nessuno sospetterà che l'uomo abbia usato violenza su Gulten. La ragazza ovviamente, sarà ancora scossa. Nel frattempo, Gaffur cercherà di riavvicinarsi a Seher, ma la reazione della domestica sarà per lui inaspettata.

Dando uno sguardo alle trame successive, Seher cercherà di ingannare gli Yaman dicendo a Hunkar di aspettare un figlio da Demir [VIDEO]. Quest'ultimo però è ben cosciente di non essere lui il padre della creatura, visto che già da tempo sa di essere sterile. Insomma il piano di Seher non andrà in porto e per lei le cose potrebbero mettersi male.