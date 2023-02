Nei prossimi giorni Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip 7 in qualità di ospite, ma a quanto pare il suo ingresso è stato bloccato da un esposto in Procura. A confermarlo nelle scorse ore è stato lo stesso Benincasa, il quale ha spiegato di aver ricevuto tale notizia da parte suo manager.

La ricostruzione dei fatti

Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà in qualità di "ex di Antonella", al pari di altri ex di alcuni attuali inquilini che faranno il proprio ingresso al GFVip nei prossimi giorni.

In seguito ai rumor di un possibile ingresso di Benincasa, il padre della ragazza, Stefano Fiordelisi, si era augurato che fosse una fake news e si era domandato come fosse possibile far entrare nella casa di Cinecittà un ex di Antonella in un momento così delicato per lei.

Nelle scorse ore su Twitter l'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva scritto che Gianluca Benincasa non sarebbe entrato nella casa del GFVip. "La famiglia di Antonella ha preso forti provvedimenti legali che hanno causato lo stop come concorrente di Gianluca",

La versione di Benincasa

In un intervista a Fanpage.it Gianluca Benincasa ha spiegato: "Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella casa".

Poi è entrato nel merito: "E' arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF Vip non ha potuto farci niente".

Benincasa ha poi spiegato: Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno.

Loro (i familiari di Antonella Fiordelisi, ndr) sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che coi genitori".

Il giovane ha anche parlato della reazione della produzione del GFVip dopo questa novità: "Sarebbero furiosi.

Mi hanno chiesto se ci fosse stato qualche episodio passato che giustificasse l’esposto nei miei confronti, quando ho specificato che non c’è mi hanno consigliato di rivolgermi a un buon avvocato perché non è giusto quello che mi stanno facendo. Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella casa".