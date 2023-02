Terminata la 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7, è iniziata l'ennesima crisi fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il giorno seguente la diretta, l'influencer salernitana ne ha approfittato per sfogarsi con i suoi amici "Persiani". Fiordelisi ha sostenuto di essere cambiata rispetto a quando ha varcato la porta rossa per la prima volta, ma Antonino Spinalbese l'ha invitata a non dire bugie.

Spinalbese mette in discussione Antonella

Dopo la cena di martedì 21 febbraio, Davide, Martina, Antonino e Antonella si sono ritrovati a parlare in piscina.

L'influencer campana ha detto di essere stanca dei continui litigi con il fidanzato ed è stufa anche di essere giudicata dagli amici di Donnamaria.

A un certo punto Fiordelisi ha rivelato che per amore di Edoardo è cambiata in questi cinque mesi di Reality Show: "Sono due mesi che non provoco nessuno". Antonino Spinalbese in disaccordo ha replicato: "Ma dove ero? Non dire c....e". Il 28enne ligure ha cercato di far capire alla coinquilina che anche una risposta fuori luogo può essere sinonimo di provocazione. Dal canto suo, Antonella si è difesa dicendo di essere stuzzicata dagli altri "vipponi". Per l'ennesima volta però Antonino ha detto che la sua risposta può essere data da un bambino e non da una persona di quasi 25 anni: "Ti devi frenare".

Nonostante i consigli del suo amico, l'influencer non è sembrata d'accordo al punto da affermare l'esatto opposto.

non la sopportano neppure loro… ahh questa grande amicizia dei persiani #oriele #incorvassi pic.twitter.com/AP4HlYkzKu — nora (@noora60735380) February 22, 2023

I motivi della crisi dei 'Donnalisi'

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso nuovamente per motivi di gelosia: il giovane volto di Forum si è ritrovato da una parte l'amore, mentre dall'altra i suoi amici.

Nel dettaglio, lui ha sostenuto che lontano dai riflettori continuerà a frequentare Micol Incorvaia poiché la ritiene una delle sue migliori amiche e perché si conoscevano già prima del reality show. Al contrario, Fiordelisi non riesce ad accettare le amicizie del fidanzato al punto da metterlo davanti ad una scelta: se lui continuerà a vedere Micol, anche lei vedrà Antonino.

Al momento tra i due coinquilini non è tornato il sereno e nessuno sembra essere disposto a fare un passo indietro per ritrovare la serenità.

Il commento di alcuni utenti del web

Nel frattempo sui social alcuni utenti hanno commentato la chiacchierata tra Antonella e i suoi amici "Persiani". In particolare, alcuni utenti hanno sostenuto che Fiordelisi non riesce ad ascoltare neanche i consigli di colui che ritiene il suo migliore amico: "Non la sopportano neanche loro". Un altro utente ha fatto notare che Antonella pur di avere ragione è andata contro anche ad Antonino.

In realtà, non è la prima volta che Spinalbese dice di essere stanco del comportamento di Antonella.