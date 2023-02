Il Paradiso delle signore continuerà a regalare delle storie entusiasmanti anche nelle puntate trasmesse su Rai 1 nei giorni 1 e 2 marzo. La vita di Gemma sta per cambiare completamente, soprattutto dopo che la ragazza apprenderà dai medici la diagnosi sul suo stato di salute. Che cosa l'ha portata a sentirsi male? I piani di Umberto e Tancredi verranno estesi anche a Matilde, la quale finirà per sentirsi sempre più coinvolta. Chi sprizzerà gioia sarà la giornalista Diletta, soprattutto quando Vittorio la metterà al corrente di un'importante decisione riguardante la rivista Paradiso Market.

E mentre nel frattempo al Circolo Umberto sarà infastidito dal comportamento assunto da Marcello e Adelaide, Francesco vedrà Maria in grosse difficoltà e non se ne starà con le mani in mano.

Il Paradiso delle signore puntata 1 marzo: Francesco ha un'idea per aiutare Maria

Nell'appuntamento di mercoledì 1 marzo de Il Paradiso delle Signore si respirerà un clima di gelosia al Circolo. Non solo Ludovica, ma anche Umberto Guarnieri sarà infastidito dalle attenzioni che la contessa di Sant'Erasmo e Marcello si riserveranno tra loro. Nel frattempo al negozio di abbigliamento milanese, Matilde dovrà prendere una decisione riguardo il piano di Tancredi. Quest'ultimo, infatti, la metterà al corrente del progetto che sta mandando avanti insieme al Commendatore Guarnieri.

In seguito al malore avuto, Gemma Zanatta deciderà di fare un controllo in ospedale. Sarà così che, tramite accertamenti approfonditi, si scoprirà una sorprendente diagnosi. Spazio anche alla famiglia Rizzo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. Palma sarà piuttosto interessata alle ambizioni del figlio Francesco e cercherà di capire che cosa lo blocca.

Vedendo Maria Puglisi in alto mare con le stoffe per la realizzazione dei suoi abiti, sarà colto da un'idea e deciderà di darle una mano. Come reagirà la stilista per l'intromissione del giovane Rizzo nel suo lavoro?

Il Paradiso delle signore episodio 2 marzo: Gemma incinta, Diletta al settimo cielo

Nell'appuntamento di giovedì 2 marzo de Il Paradiso delle signore i telespettatori scopriranno che cosa preoccupa Gemma.

Quest'ultima, in seguito alla diagnosi ricevuta in ospedale, avrà non poca paura di rivelare a sua madre di essere in dolce attesa. Nel frattempo Matilde si sentirà sempre più trascinata nella spirale di suo marito, che la metterà al corrente del suo progetto.

Dopo un'attenta valutazione, l'articolo di Diletta D'Ambrosio verrà pubblicato nel nuovo numero del Paradiso Market. La giornalista sarà al settimo cielo, soprattutto quando apprenderà che avrà spazio anche in copertina.