Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore Gemma scopre di essere incinta e a casa Colombo regnerà il caos. Tutto inizierà con un malore della giovane Zanatta, che manderà in ansia Ezio che, ironia del destino, era pronto a rivelare a Veronica di amare Gloria e di voler stare con lei. La paura prenderà il sopravvento e Gemma sarà costretta ad andare in ospedale per degli accertamenti. Qui verrà a sapere di essere in dolce attesa e il mondo le crollerà addosso. I suoi sospetti erano fondati, dopo le continue ricerche sull'agenda e sul calendario.

Ma di chi è il bambino? Tutti gli indizi e le tempistiche portano a Marco, ma se davvero fosse così, sarebbe un disastro per tutti. Veronica, dopo aver messo con le spalle al muro la figlia, saprà che è incinta e non si esclude che, come accaduto in passato, la aiuti a non perdere la reputazione architettando un piano che incastri Carlos, che ha la fama del 'Dongiovanni' e che sarebbe quindi facilmente manipolabile. Di seguito, quello che accadrà.

Gemma scopre di essere incinta nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore

Ebbene sì, i dubbi di Gemma sono fondati. Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore Gemma scopre di essere incinta ma non sarà affatto felice. Tutti i suoi calcoli portano infatti alla sera in cui è stata con Marco e della quale i telespettatori non sanno nulla su come si è conclusa.

Certo è che Marco, tornato dall'America senza Stefania, era tornato a corteggiare Gemma, riaccendendo quel fuoco che li aveva uniti tempo fa.

Quando la giovane Zanatta tornerà dall'ospedale con gli esiti delle analisi, non riuscirà a nascondere ciò che ha scoperto a Veronica, che la metterà con le spalle al muro. Ezio, venuto a conoscenza della verità, si precipiterà da Carlos, convinto che sia lui il padre del bambino.

Veronica e Gemma ancora complici?

Una madre fa di tutto per proteggere la figlia e lo abbiamo visto anche nella stagione precedente de Il Paradiso delle signore, quando Veronica coprì Gemma, che incastrò Stefania mettendo di mezzo Gloria. A salvare Marco e Stefania fu proprio la coraggiosa Moreau, finendo in carcere.

E' assai probabile, se non certo, che Gemma sia incinta di Marco, dato che la conoscenza con Carlos è fresca.

Mario l'ha messa in guardia: ''Carlos è un Dongiovanni, fa così con tutte e non si è comportato bene in diverse occasioni''. Una confessione che potrebbe tornare molto utile a Gemma, qualora scoprisse che il bambino che aspetta è di Marco. Veronica, con tutta probabilità, la aiuterebbe a far credere a Carlos di essere il padre del bambino.

Carlos potrebbe finire nei guai nelle nuove trame Il Paradiso delle signore

Anche Ezio sarà certo che Carlos sia il padre del bambino di Gemma, tanto che andrà da lui per invitarlo a prendersi le sue responsabilità. Ma cosa farà il giovane?

Veronica potrebbe sostenere la falsa versione di Gemma, come già successo nella stagione precedente. Resta da capire se Marco verrà mai a sapere la verità. C'è anche un'altra ipotesi: la giovane Zanatta, ancora innamorata del suo ex, gli dirà la verità, distruggendo il rapporto con Stefania? Da Gemma ci aspettiamo di tutto.