La soap opera Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Durante la puntata andata in onda giovedì 9 febbraio è stato mostrato al pubblico il "flglio" di Lara Martinelli. La donna in realtà ha perso il suo bambino, ma ha deciso di "procurarsene" un altro in modo totalmente illegale, con modalità che non sono state ancora chiarite.

Un posto al sole: il ritorno di Lara Martinelli

Dopo qualche settimana di assenza da Napoli, Lara Martinelli (Chiara Conti) è tornata per portare scompiglio nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Nel finale di puntata del 9 febbraio, la donna si è chinata verso un neonato che ha poi accarezzato teneramente. Come facilmente intuibile, Martinelli ha poi svelato che il piccolo è il "figlio di Ferri".

In realtà gli spettatori di Un posto al sole sanno benissimo che le cose non stanno affatto così. La donna infatti ha pagato una ragazza in modo da poter "acquistare" il suo bambino e presentarlo a Ferri come suo erede.

L'omaggio a Tommaso Sartori

Nei titoli di coda dell'episodio di Un posto al sole di giovedì 9 febbraio è stato svelato che il neonato, interpretato dal piccolissimo Luigi De Feo, risulta accreditato come Tommaso Ferri.

Tale nome non è di certo casuale e risulta decisamente curioso il fatto che la donna abbia scelto di chiamare il bambino proprio in questo modo.

Scegliere di usare il nome del figlio scomparso di Ferri potrebbe rappresentare un tentativo da parte di Lara di manipolare l'uomo, facendo leva sui suoi sensi di colpa.

Roberto infatti, nonostante abbia avuto un rapporto decisamente controverso con Tommaso Sartori, si è sempre sentito in colpa per la sua morte.

Un posto al sole: Il piano di Lara

Senza fare spoiler, risulta evidente che Lara Martinelli, presto o tardi, si paleserà con il bambino al suo seguito. Al momento non esistono anticipazioni che rivelino cosa accadrà al piccolo Tommaso Ferri. Risulta però piuttosto palese che Lara voglia "usare" il bambino per riavvicinare a sé Roberto.

Va ricordato però che Martinelli, per quanto abbia curato il proprio piano, non è stata molto attenta a nascondere le tracce del suo misfatto. All'ospedale San Filippo infatti sanno benissimo come sono andate le cose e se qualcuno decidesse di indagare a fondo su questa vicenda, non sarebbe difficile giungere alla verità.

In attesa di scoprire cosa accadrà, c'è la conferma che l'arrivo di Lara metterà in subbuglio Marina proprio mentre sta per sposarsi con Roberto.