Proseguono i consueti appuntamenti con 'Il Paradiso delle Signore', la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 6 febbraio, non potranno mancare nuovi entusiasmanti colpi di scena.

In particolar modo, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Matilde e Tancredi. Da quando quest'ultimo è tornato a Milano, non ha fatto altro che cercare di avvicinarsi il più possibile alla moglie per dimostrarle di essere cambiato. Tuttavia, lei non sa che dietro il comportamento di Tancredi si cela un piano: riportarla a Torino.

Siccome la giovane donna trascorre molto tempo con il pubblicitario del Paradiso, Tancredi ha intenzione di allontanarla da Vittorio una volta per tutte. Per l'occasione, chiede aiuto al Commendator Guarnieri, il quale si dimostra sempre in prima linea con i suoi piani ben architettati. D'altronde, Umberto ha sempre voluto rovinare Vittorio e il suo amato magazzino meneghino.

Una proposta interessante per Marcello al 'Paradiso delle signore'

Nel corso del prossimo avvincente appuntamento con 'Il Paradiso delle signore', dopo la proposta che gli ha fatto la Contessa, il povero Marcello è davvero indeciso. Nutre non poche perplessità in merito alla possibilità di diventare futuro socio del Circolo.

Si tratta di un momento molto importante per lui che segnerebbe una svolta decisiva nella sua vita. Tuttavia, non mancherebbero le grandi responsabilità e, quindi, si sente anche intimorito.

Nel frattempo, Tancredi sta ultimando le ultime pratiche per l'acquisto de l'Eco della Sera. Per trascorrere più tempo con sua moglie, le propone di collaborare alla testata giornalistica.

D'altro canto, Matilde cura già la rubrica del magazzino, per cui non sarebbe per lei un ambiente estraneo. Inoltre, così facendo, potrebbe stare lontana per un po' da Vittorio, spianando la strada al primogenito della famiglia Di Sant'Erasmo.

Vittorio Conti in crisi

Intanto, Vittorio ha ben altre preoccupazioni. Si rende conto di non riuscire a mettere insieme le idee per creare una delle sue strabilianti campagne pubblicitarie per 'Il Paradiso delle signore'.

Solitamente, il dottor Conti non fatica in alcun modo a trovare l'ispirazione. Adesso, però, Vittorio crede di aver perso la sua vena creativa e questa situazione lo manda in crisi.

Successivamente, per avvicinarsi a lui, Elvira propone a Salvatore di partecipare ad una gara di ballo, come hanno già fatto in passato. Francesco, invece, comunica a sua madre di voler lasciare per sempre il cucito. Così, Flora e Maria si mettono alla ricerca di una nuova sarta.