All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 starebbe nascendo un nuovo triangolo amoroso formato da Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Sui social, Guendalina Tavassi (sorella di Edoardo) ha confidato che non le dispiacerebbe vedere Nicole insieme a Donnamaria. Di conseguenza, si è augurata che Antonella Fiordelisi venga eliminata al televoto della 37^ puntata per far sbocciare il feeling fra Donnamaria e Murgia.

Che cosa sta accadendo nella casa?

Lo scorso mercoledì 22 febbraio, nella casa è accaduto qualcosa che ha spaccato gli equilibri: Tavassi, Donnamaria, Micol e Nicole hanno trascorso l'intera notte nel van ed eludendo i microfoni si sono scambiati confidenze intime.

Da quel giorno i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno notato una certa complicità fra Donnamaria e Murgia: in più occasioni, Edoardo sembra cercare una carezza da parte della coinquilina. Inoltre la stessa Nicole ha confidato a Giaele che nel van Donnamaria avrebbe cercato di baciarla.

Non ci sarebbe nulla di male se Edoardo fosse single. All'interno della casa però il giovane si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi e sebbene la conoscenza stia vivendo un momento di crisi, la coppia non ha ancora definitivamente chiuso.

Guendalina fa il tifo per Murgia-Donnamaria

Il feeling tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia non è passato inosservato a Guendalina Tavassi. La giovane sui social ha lasciato intendere di voler vedere sbocciare la passione tra i due: "Quanto sarebbe bello fare uscire Antonella domani sera?

Se la facessero uscire secondo me quei due....".

Tra la sorella di Tavassi e Fiordelisi non corre buon sangue. Poco dopo l'ingresso di Edoardo, la showgirl è arrivata nella casa per una sorpresa al congiunto e per un confronto-scontro con Antonella: in quell'occasione le due hanno iniziato ad offendersi sull'aspetto fisico e sui titolo di studio di uno e dell'altra.

Guendalina crede che Antonella sia falsa e sia pronta a tutto pur di emergere all'interno del Reality Show.

Antonella Fiordelisi al televoto con Tavassi, Donnamaria e Micol

Nel frattempo, lunedì 27 febbraio il Grande Fratello Vip 7 perderà un altro concorrente: al televoto eliminatorio questa settimana si trovano Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

Gli ultimi quattro "vipponi" sono finiti in nomination d'ufficio per via di quello che è accaduto all'interno del van: la produzione in comune accordo con Alfonso Signorini ha optato per un provvedimento disciplinare per aver infranto il regolamento del programma. Per questo motivo che Guendalina Tavassi si è augurata l'eliminazione di Fiordelisi.