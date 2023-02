Le prossime puntate di Terra Amara permetteranno a Sermin di ottenere finalmente una ricompensa per il gesto eroico messo in atto salvando la vita al piccolo Adnan. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, dopo aver dubitato della cugina, Demir vorrà vederci chiaro e comincerà ad indagare per scoprire in quali circostanze è scoppiato l'incendio nelle stalle che ha messo a repentaglio la vita del primogenito. Le indagini porteranno Yaman a comprendere che per via della sua demenza senile la nonnina Azize ha commesso un'imprudenza.

Di fatto, Sermin, stavolta avrà agito in buona fede.

Azize vaga per la tenuta, Adnan la segue

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulle ricerche che Demir metterà in atto per arrivare alla verità circa l'incendio divampato nella sua tenuta. Seguendo la storyline della soap turca, quando Zuleyha rientrerà alla villa con la piccola Leyla fra le braccia verrà organizzata una festa di benvenuto a cui dovranno prendere parte, come da tradizione, tutte le donne del paese. I preparativi assorbiranno le energie delle domestiche che, di fatto, non sorveglieranno abbastanza né il piccolo Adnan, in grado di muovere già i suoi primi passi, né la nonnina Azize.

La mamma di Hunkar, nel trambusto e presa da una crisi legata alla sua demenza, comincerà una ricerca affannosa di una partita di gioielli da donare a un bambino appena nato e frutto unicamente della sua fantasia.

Azize si recherà perfino nelle stalle piene del raccolto del grano e per agevolare la sua ricerca, che ovviamente non porterà a nulla, utilizzerà una candela accesa. Facendo cadere inavvertitamente la candela, la nonnina darà il via ad un incendio che metterà in pericolo la vita di Adnan, visto che il piccolino avrà seguito l'anziana donna in giro per la tenuta.

Demir scopre la verità sull'incendio

Zuleyha, non appena avrà scoperto da Uzum che il suo bambino è all'interno della stalla, andrà nel panico ma Demir e Hunkar le impediranno di gettarsi tra le fiamme. A salvare il figlio di Zuleyha sarà Sermin, la quale, nei pressi della tenuta per fare una visita alla zia Behice, non ci penserà due volte ad introdursi nella stalla per mettere a sicuro il bambino.

Tutta la famiglia Yaman sarà grata a Sermin, anche se Saniye insinuerà il dubbio in Hunkar e Demir che si sia trattato da un piano organizzato dalla donna per mostrarsi come eroina e ottenere un riscontro economico oltre che ripulirsi l'immagine.

Demir vorrà vederci chiaro e comincerà ad indagare. In seguito ad un racconto confuso della nonna che parlerà di una candela accesa usata per trovare dei gioielli all'interno del granaio, Yaman farà delle verifiche e vedrà della cera sciolta, comprendendo così che stavolta Sermin non aveva dei secondi fini. Riferito l'accaduto a Hunkar, Demir vorrà ricompensare la cugina in maniera adeguata, ma ben presto la sua decisione innescherà l'ennesima lite con la moglie Zuleyha. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.