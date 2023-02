Le prossime puntate di Terra Amara saranno ricche di colpi di scena. Fekeli e Hunkar saranno a un passo dalle nozze, ma il matrimonio salterà all'ultimo momento. Sarà Ali Rahmet a cambiare idea e lo farà dopo aver scoperto tutte le malefatte della sua promessa sposa che gli verranno svelate da Zuleyha.

La storia di Hunkar e Fekeli finisce sui giornali: anticipazioni Terra amara

In Terra amara verrà allo scoperto la relazione tra Ali Rahmet Fekeli e la signora Hunkar. Sarà Sermin a fare in modo che tutta Cukurova venga a sapere di questa liaison e lo farà facendo pubblicare sul giornale delle foto di loro due insieme.

A questo punto anche Demir verrà a conoscenza di tutto e si infurierà con la madre. Yaman non potrà accettare che Hunkar sia legata all'uomo che anni prima uccise suo padre Adnan e arriverà a ripudiare e a cacciare la madre dalla tenuta. Ordinerà persino ai domestici di non nominarla.

Spoiler Terra amara: Ali Rahmet chiede a Hunkar di sposarlo, lei accetta

In Terra amara scoppierà il caos e sarà a questo punto che Fekeli si sentirà in dovere di proteggere Hunkar chiedendole di sposarlo. Una decisione che non verrà presa bene da Yilmaz, che non riuscirà a far cambiare idea al padrino. La signora Yaman accetterà di sposare Fekeli, nonostante sia consapevole dei numerosi problemi tra le loro rispettive famiglie.

La donna deciderà di scrivere una lettera a Demir per informarlo delle sue imminenti nozze. Fekeli, invece, ne parlerà a colazione con il figlioccio. Potrebbe esserci un lieto fine, ma non sarà così. A rovinare i piani della suocera ci penserà Zuleyha.

Fekeli fa saltare le nozze con Hunkar dopo le rivelazioni di Zuleyha

Sarà proprio la nuora di Hunkar a far saltare le nozze all'ultimo minuto.

La donna, davanti a un attonito Ali Rahmet, accuserà Hunkar di averle reso la vita un inferno. Non solo riporterà a galla di averla costretta a sposare Demir con il ricatto, ma ricorderà che per causa sua è finita anche in manicomio. Rivelazioni che sconvolgeranno Fekeli, che manderà a monte le nozze. Non solo, il vecchio boss chiederà scusa a Yilmaz per essersi fidato della donna sbagliata.

Mentre Ali Rahmet si leccherà le ferite, Hunkar deciderà di affrontare di petto il figlio Demir e lo farà tornando con decisione alla tenuta. Per scoprire altri dettagli non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Terra amara. La soap turca va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5.