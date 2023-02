Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è fine alla tensione. Nella serata di martedì 31 gennaio 2023, Antonella Fiordelisi ha litigato con tutti i vipponi della casa, ritrovandosi nuovamente sola contro tutti. Questa volta però l’ex schermitrice ha addirittura appellato gli altri inquilini come delle brutte persone che hanno lo scopo di farla passare per quella che non è.

Antonella contro tutti

Tutto è iniziato durante i festeggiamenti per il compleanno di Antonino Spinalbese il quale, l’1 febbraio compie 28 anni. Durante la preparazione delle festa, Antonella ha litigato con quasi tutti i concorrenti.

Il primo a scontrarsi con Fiordelisi è stato Edoardo Tavassi il quale, mentre era in veranda a chiacchierare, Antonella ha tirato fuori l’accusa fatta contro Donnamaria che durante una lite le avrebbe messo le mani addosso. Immediatamente Tavassi ha sbottato dicendo: “Tu volevi far passare Edo come uno che ti picchiava. Antonella, te hai messo prima il reality e poi l’amore per Edoardo”.

Le parole del fratello di Guendalina hanno fatto infuriare Fiordelisi, la quale ha immediatamente respinto le accuse, dicendo che lei non ha mai detto che Donnamaria l’aveva picchiata e di non permettersi mai più a dire una roba del genere. Successivamente l’influencer campana ha poi incolpato Giaele De Donà e Alberto De Pisis di aver applaudito in puntata quando si è parlato della storia d’amore tra lei e Donnamaria.

Giaele è intervenuta, dicendo che lei ha sentito la frase “non mettermi le mani addosso”, in quanto si trovava proprio nella camera da letto quando Antonella ha pronunciato questa parola. Alberto invece si è difeso dicendo di essere una persona libera, capace di pensare con la sua testa senza sentire il bisogno di condividere con gli altri il suo pensiero.

Antonella, ancora infastidita per queste risposte, ha sbottato dicendo: “Voi siete brutte persone, siete cattivi. Solo in gruppo siete forti, perché siete privi di personalità. Io me ne sto per i fatti miei e voi venite a intromettervi”.

Micol e Nicole dicono la loro su Fiordelisi

Successivamente nella discussione si è intromessa anche Nicole Murgia e Antonella ha continuato a sbottare dicendo che loro se ne stanno approfittando di un suo momento di debolezza e che questo li rende delle brutte persone, perchè il loro scopo è solo quello di farla passare come quella che non è.

Nicole, infastidita ha replicato dicendo: “Non hai argomentazioni, l’Oscar va a te per il film”. Ancora sotto pressione, Fiordelisi ha tuonato dicendo: “Io spero che il Karma esista, perchè se non esiste, è meglio che non esisto più”. Infine nella discussione si è anche intromessa Micol Incorvaia, la quale nonostante le placche alla gola, ha espresso il suo pensiero. Immediatamente l’ex schermitrice ha attaccato la giovane vippona, dicendole di andare a dormire e di farsi i fatti suoi.