L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore nella settimana 20-24 febbraio 2023, prevede grandi colpi di scena e sorprese.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà un riavvicinamento importante tra Ezio e Gloria, al punto che la donna finirà per mettere alle strette il suo ex marito, chiedendogli i prendere una decisione sul loro futuro.

Intanto, Umberto e Ferdinando continueranno a portare avanti il loro piano diabolico per mettere in cattiva luce Marcello Barbieri.

Ezio e Gloria in intimità: anticipazioni Il Paradiso 20-24 febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 24 febbraio 2023, rivelano che Gloria dopo aver avuto un confronto con la donna alla quale salvò la vita, deciderà di parlare anche con il suo ex marito Ezio, per metterlo al corrente delle amare verità che ha scoperto dalla donna.

E, a quel punto, i due si ritroveranno a passare una notte d'amore insieme: si riaccenderà la fiamma della passione tra i due ex coniugi Colombo ma, a quel punto, sarà Gloria a prendere in mano le redini della situazione.

La donna, infatti, chiederà al padre di sua figlia Stefania di prendere una posizione e di far chiarezza su quelli che sono i sentimenti che prova nei suoi confronti.

La reazione di Ezio, però, non sarà delle migliori: in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, l'uomo si prenderà del tempo per poter decidere e riflettere.

Gloria ricatta il suo ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, la reazione di Gloria, finirà per spiazzare ulteriormente: la donna vuole una risposta al più preso e finirà per ricattare il suo ex marito.

Gloria non si farà problemi a rinfacciargli di essere pronta ad andare da Veronica per dirle tutto quello che è successo e in tal modo metterlo alle strette.

Insomma, una situazione non facile per Ezio: quale sarà, a questo punto, la sua decisione finale? Farà una scelta a stretto giro? Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Gloria annuncerà di aver deciso di andare via per almeno un paio di settimane.

Umberto spietato con Marcello: anticipazioni Il Paradiso 20-24 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 24 febbraio 2023, rivelano che Umberto e Ferdinando vogliono servirsi di Costa per danneggiare Marcello.

Umberto, infatti, comincerà a mettere a punto un nuovo piano da architettare contro il giovane Barbieri.

Vittorio, intanto, affiderà a Palma la rubrica della "posta del cuore" del Paradiso Market mentre Roberto finirà per mettere in guardia Gemma, in merito alla sua relazione con Carlos.