L'amicizia nata al Grande Fratello Vip 7 fra Oriana Marzoli e Nicole Murgia potrebbe essere messa alla prova: la concorrente venezuelana non riesce a comprendere il riavvicinamento tra l'amica e Daniele Dal Moro. In seguito alle urla esterne di alcuni fan contro l'attrice romana, Marzoli si è sfogata con Luca Onestini e ha sollevato delle perplessità.

Che cos'è successo?

Nel primo pomeriggio di domenica 26 febbraio, alcune persone si sono dirette all'esterno della casa di Cinecittà e hanno urlato per catturare l'attenzione di Murgia: "Non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le p...".

Oriana Marzoli in quel momento si trovava in cortiletto con la sua amica e, dopo aver sentito le urla, si è girata di scatto verso Nicole.

I dubbi di Marzoli sul rapporto tra Nicole e Daniele

Dal momento che non è la prima volta che alcune persone all'esterno della casa mettono in guardia Oriana sulla vicinanza di Nicole a Daniele, la concorrente ha cominciato a nutrire dei dubbi sul loro rapporto.

Parlando con Luca Onestini, Marzoli si è posta delle domande: "Dice che sono amici, ma fino a due settimane fa non si parlavano". La diretta interessata ha spiegato che in varie occasioni la sua amica l'ha rassicurata sul feeling con l'imprenditore, spiegando che sono solo amici. Oriana però ha fatto notare che Daniele per due volte consecutive ha nominato Murgia, quindi non sono così amici come vogliono far sembrare: Nicole e Daniele si sarebbero riavvicinati solamente quando lo stesso ha intrapreso una frequentazione con Oriana.

Delusa per la situazione poco chiara la gieffina ha confidato a Luca di non sapere come comportarsi: "Forse sono io, mi sento una c....".

Murgia al centro delle polemiche

Nel frattempo, Nicole Murgia è finita al centro di un'altra polemica. Sui social, alcuni fan dei "Donnalisi" sono convinti che l'attrice sia troppo vicina a Edoardo Donnamaria, nonché fidanzato di Antonella Fiordelisi.

I telespettatori del Reality Show hanno notato un certo feeling fra i coinquilini da quando hanno trascorso l'intera notte nel van con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Su Twitter, diversi utenti hanno sostenuto che Murgia e Donnamaria abbiano avuto un approccio all'insaputa di Antonella. Ad alimentare ulteriori Gossip sui due, c'è stata una confidenza della stessa Murgia che parlando con Giaele De Donà ha detto che Edoardo avrebbe cercato di baciarla all'interno del van.