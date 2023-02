Tante novità in arrivo nei nuovi episodi di Terra Amara in onda nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia rivelano che Saniye Taskin proverà una grande sofferenza dopo aver preso in braccio Leyla, la nuova arrivata nella famiglia Yaman, pensando al fatto che non potrà mai avere figli.

Terra amara, anticipazioni: Saniye prende in braccio Leyla

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i nuovi episodi in programma prossimamente su Canale 5, svelano che la cognata di Gulten soffrirà per l'indisponibilità di dare un erede a Gaffur.

Tutto inizierà quando Saniye (Selin Yeninci) correrà in ospedale nel momento in cui Zuleyha darà alla luce la figlia e la chiamerà Leyla. La capomastro chiederà ai padroni se hanno bisogno di qualcosa. A tal proposito Demir darà il permesso alla signora Taskin di prendere in braccio la piccola Leyla. La donna si renderà conto della straordinaria somiglianza della neonata con Zuleyha e soffrirà pensando al fatto che non potrà mai diventare madre a causa della sua sterilità.

Gaffur nota la grande sofferenza di sua moglie

Negli episodi turchi di Terra amara, Saniye estrarrà da un baule alcuni vestitini da neonato che aveva preparato in vista di una sua ipotetica gravidanza. Gaffur (Bülent Polat) non potrà fare a meno di notare la grande sofferenza della moglie dopo aver stretto tra le braccia Leyla, così la stringerà forte a sé giurandole che le starà sempre accanto.

Da questo momento il rapporto tra i due coniugi Taskin troverà nuova linfa, dopo il tradimento di lui con la domestica Seher (Ebru Ünlü). Nonostante tutto, Saniye avrà come unico obbiettivo quello di diventare madre.

Saniye stringe un forte legame con Uzum nelle prossime puntate di Terra amara

Saniye stringerà un rapporto sempre più forte con la piccola Uzum.

La madre della bambina ha bisogno di continue cure a causa dei suoi problemi di salute, pertanto la capomastro deciderà di farla trasferire insieme alla bambina in una casa più agiata destinata ai dipendenti della famiglia Yaman. Un giorno Uzum domanderà a Saniye se può chiamarla mamma. Una richiesta a cui la donna risponderà affermativamente e che porterà sviluppi nel corso delle prossime settimane di programmazione di Terra amara.

La soap opera turca è in onda da lunedì al sabato su Canale 5, mentre tutti gli episodi andati in onda sono disponibili on demand sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play Infinity.