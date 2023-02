Scoppia la polemica su Amici 22 e, ad aizzare le tensioni sui social, è stato l'ex prof della scuola Luca Jurman. Dopo la puntata del talent show in onda domenica 12 febbraio in tv, l'ex prof ha scelto di prendere la parola sui social e lo ha fatto lanciando delle frecciatine al vetriolo nei confronti dello show Mediaset.

Il motivo? Luca Jurman non ha apprezzato alcune affermazioni che sono state fatte in diretta dal produttore discografico Charlie Rapino, il quale ha dichiarato che i grandi della musica, non avrebbero bisogno di fare le prove prima dello show live.

La frecciatina dell'ex prof Jurman contro Amici 22

Nel dettaglio, durante la puntata di Amici 22 trasmessa due settimane fa in televisione, il produttore discografico Rapino ha fatto un discorso agli allievi di canto di questa edizione che non è per niente piaciuto all'ex prof Jurman.

"I grandi non provano. Sinatra non provava mai. I grandi non provano, sanno quello che fanno. Una cosa è imparare, un'altra è provare", ha dichiarato Rapino nel corso della sua ospitata in studio.

Parole che non sono piaciute per niente al musicista ed ex insegnante di canto nella scuola di Amici, il quale ha scelto di rispondere per le prime e lo ha fatto lasciandosi andare ad una dura polemica social, dove è stata tirata in ballo anche la padrona di casa del talent show.

'Maria non ha detto nulla', l'ex prof Jurman attacca anche la conduttrice di Amici 22

"Vi sembra normale dire in tv che i grandi non provano? Non solo non è educativo, ma non è vero, anzi", ha sentenziato Jurman nel suo amaro sfogo social.

"Charlie Rapino ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista", ha sentenziato ancora l'ex prof di canto puntando il dito contro il produttore discografico.

"E poi Maria, che per anni ha visto gli ospiti fare le prove e non ha detto nulla?", ha proseguito ancora Jurman che non ha risparmiato una stoccata al vetriolo neppure nei confronti della conduttrice di Amici 22, "rea" di essere rimasta in silenzio di fronte alle affermazioni del produttore Rapino.

Ci sarà la replica di Maria De Filippi a Luca Jurman dopo l'attacco ad Amici 22?

Insomma, la polemica di Jurman non è passata affatto inosservata tra i fan del talent show e a questo punto non si esclude che dopo l'attacco diretto rivolto anche nei confronti della padrona di casa di Amici 22, possa esserci una replica immediata e diretta.

Maria De Filippi oppure qualche prof di canto di questa ventiduesima edizione del talent decideranno di rispondere alle frecciatine di Luca Jurman? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa fortunatissima edizione che si avvia verso la fase serale.