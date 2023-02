Al termine della puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 6 febbraio, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto l'ennesima discussione. Dopo essersi sfogati con i rispettivi compagni d'avventura, la concorrente venezuelana ha confidato di essere stanca di essere sempre messa in discussione per i flirt avuti in passato all'interno della casa di Cinecittà.

I motivi della discussione

Nel corso della diretta, è stata resa nota una classifica stilata da Oriana Marzoli e Nicole Murgia sui ragazzi più sexy della casa: Daniele non ha gradito essersi classificato al terzo posto.

Nel post-puntata l'imprenditore veneto ha ribadito di essere infastidito sul fatto che Oriana all'inizio del suo percorso abbia scelto prima di lui, Antonino e Luca. A quel punto Daniele parlando con Spinalbese ha spiegato di non essere disposto a scendere a compromessi solamente perché si trova in un programma televisivo. Nel sentire l'ex di Belen Rodriguez esprimere giudizi, Marzoli ha chiesto al coinquilino di stare zitto e pensare alla sua vita.

Successivamente la concorrente venezuelana si è sfogata con Luca Onestini: "Dice che non si fida di me, però mi viene a cercare". Secondo Marzoli non ha senso che Daniele la cerchi sempre, se poi non vuole creare dinamiche ai fini del gioco: "Si lamenta delle telecamere, ma sei al Grande Fratello Vip 7 non a casa tua".

La lite degli 'Oriele'

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno continuato la discussione in camera, lontano dagli altri concorrenti.

La concorrente venezuelana ha messo a nudo i sentimenti che prova nei confronti dell'imprenditore veneto: "Uno ci prova a farti cambiare idea. Ma se tutti i giorni io sento sempre questo, mi sento spenta, sono così frustrata che non ce la faccio più".

Oriana: “Uno ci prova a farti cambiare idea ma se tutti i giorni io sento sempre questo, io mi sento spenta, sono così frustrata che non ce la faccio più... Io mi sono spenta, non sono così e non mi va di stare così” 😭💔 #oriele pic.twitter.com/IhP2ZuH5U0 — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 7, 2023

Infine Oriana ha aggiunto di sentirsi più spenta rispetto all'inizio del suo percorso, poiché ma non intende stare male per nessuno.

Lo sfogo di Daniele con l'ex Martina

Archiviata la discussione con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro ha avuto una chiacchierata con la sua ex Martina Nasoni. Quest'ultima ha spronato l'imprenditore ad interrompere la conoscenza con Marzoli, poiché i due non saranno mai compatibili: "Se lei non ti convince, non ti convince. Le persone non cambiano, lei non cambia". Per Nasoni, Daniele ha bisogno al suo fianco di una donna più sensibile: "È importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti".

Dopo aver ascoltato Martina, Daniele ha confidato di non riuscire a fidarsi di Oriana per via del suo passato all'interno della casa di Cinecittà. Infine l'imprenditore ha ammesso di non gradire neanche gli aerei che arrivano sulla coppia.