Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal 13 al 18 febbraio 2023 Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) pronunceranno il fatidico sì.

Intanto Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) capirà di essere in stato interessante, dopo essere finita in ospedale a causa di un malessere improvviso.

Trame di Terra amara sino al 18 febbraio: Zuleyha ha un malore, Saniye non perdona Gaffur

Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 febbraio raccontano che Gaffur (Bülent Polat) parlerà degli Yaman ad Hatip (Mehmet Polat).

Intanto il matrimonio tra Mujgan e Yilmaz sarà sempre più imminente. Quest’ultimo avrà un incontro a sorpresa con la sua ex fidanzata Zuleyha, che a seguito di un malore verrà accompagnata in ospedale dalla suocera Hunkar (Vahide Perçin). Il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) si preoccuperà per Altun, quando verrà a conoscenza che ha avuto degli svenimenti: ben presto la giovane apprenderà di essere incinta, dopo essersi sottoposta e delle analisi del sangue. La reazione di Akkaya non si farà attendere: l'uomo si allontanerà dalla sua ex parecchio affranto e turbato quando saprà che aspetta un figlio. Inoltre Demir (Murat Ünalmış) a questo punto accuserà la moglie di averlo tradito con Yilmaz, dal momento che lui ritiene di essere sterile.

Nel frattempo Gaffur non riuscirà a fare pace con la moglie Saniye (Selin Yeninci): la donna sarà delusa per la sua infedeltà e gli vieterà di dormire a casa. Il capomastro intanto, dopo aver dato dei soldi alla sua amante Seher (Ebru Ünlü), le prometterà di divorziare.

Demir apprende di non essere sterile, Yilmaz legge la lettera della sua ex e capisce che non si era sposata per amore

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) si vedrà costretta a far riavere agli Yaman il denaro che le hanno dato in prestito, anche per mantenere gli studi della figlia Betul (İlayda Çevik).

Mujgan e Yilmaz decideranno di festeggiare in grande stile il proprio matrimonio, su consiglio di Fekeli (Kerem Alışık).

La dottoressa comunque non sarà del tutto contenta, essendo dispiaciuta per l’assenza dei suoi genitori alle sue nozze. Sarà così che Akkaya - all’insaputa della sua promessa sposa - obbligherà il suocero Behzat (Engin Yüksel) a prendere parte all’evento.

Intanto Cetin (Aras Şenol) metterà le mani su un pacchetto che troverà in un muro, contenente soldi, dei documenti di identità falsi di Zuleyha e Yilmaz, e un pezzo di una lettera.

Intanto Demir si recherà a Istanbul per ripetere il test di fertilità: dopo gli opportuni esami clinici l’uomo apprenderà di poter avere figli. Quando tornerà a Cukurova l'uomo non troverà la moglie a casa, infatti Zuleyha si recherà da un medico per farsi praticare un aborto illegale, in compagnia di Sermin.

Intanto si terrà il matrimonio fra Akkaya e la dottoressa: Mujgan rimarrà senza parole quando i suoi genitori si presenteranno al suo matrimonio. Fra gli invitati alla festa ci sarà anche Hunkar.

Solo dopo essersi sposato Yilmaz dopo essersi sposato, avrà modo di scoprire (grazie alla lettera che gli aveva scritto) che in realtà Zuleyha era diventata la moglie di Demir non per amore ma solo perché era stata costretta.