Arrivano le anticipazioni giornaliere di Terra amara relative all'episodio in onda mercoledì 8 febbraio 2023 su Canale 5.

Seher verrà messa con le spalle al muro da Hunkar e Demir. La domestica sarà così costretta a confessare di aspettare un bambino da Gaffur. Si verrà anche a sapere che Demir ha sempre saputo di essere sterile.

Terra amara: Seher mente a Hunkar e le dice di essere incinta di Demir

In Terra Amara i colpi di scena non mancheranno neppure nella puntata in onda l'8 febbraio, dove si vedrà Seher cercare di ingannare Demir e la famiglia Yaman.

La domestica, infatti, vorrà far passare Demir come il padre della creatura che porta in grembo. Andrà quindi dalla signora Hunkar confessando di essere incinta di suo figlio Demir.

Nel frattempo, Yilmaz e Mujgan dovranno organizzare il matrimonio. I due discuteranno con Fekeli su come organizzare il ricevimento nel miglior modo possibile.

Seher confessa di aspettare un bambino da Gaffur: trama Terra amara

In questo episodio di Terra amara, Demir dirà alla madre di essere completamente certo di non aver messo incinta Seher. Infatti svelerà a Hunkar di aver sempre saputo di essere sterile. Cosa che Demir finora non aveva mai rivelato alla madre. Pertanto l'uomo ha sempre saputo di non essere il padre del piccolo Adnan.

Preso atto di questo, Hunkar e il figlio metteranno alle strette Seher, che alla fine sarà costretta a confessare di essere rimasta incinta di Gaffur. La donna lo farà dopo che Demir le punterà una pistola alla tempia. In buona sostanza, Seher non riuscirà a portare a termine il proprio piano.

Terra amara, prossime puntate: Saniye scopre di essere stata tradita

Ovviamente il fatto che Gaffur abbia avuto una relazione extraconiugale e che abbia addirittura messo incinta Seher potrebbe generare il caos nella tenuta. Pertanto Hunkar e Demir cercheranno un modo per non alimentare i pettegolezzi.

Per evitare il peggio, gli Yaman decideranno di mandare via, Seher, cercandole un lavoro presso un'altra famiglia.

La situazione si farà incandescente nel momento in cui Saniye verrà a sapere che Gaffur ha messo incinta Seher. Il capomastro continuerà a negare di aver tradito la moglie, ma per lui le cose si metteranno male. Saniye infatti, non solo lo caccerà di casa, ma sembrerà anche fermamente decisa a chiedere il divorzio.