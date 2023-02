Arriverà il lieto fine per Yilmaz e Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Demir capirà di aver rovinato la vita alla moglie, contraendo in matrimonio contro la sua volontà, così deciderà di lasciarla libera e concederle il divorzio, ma lo farà a una sola condizione: Leyla dovrà continuare a vivere con lui a Villa Yaman e dovrà avere la possibilità di vedere Adnan.

Demir capisce di aver sbagliato con Züleyha

Da quando Hünkar è morta, Demir ha cercato di mettere da parte il suo carattere irascibile e violento. Questo cambiamento lo porterà a capire anche tante cose di Züleyha, soprattutto quando riceverà una lettera di Yilmaz, in cui lo rimprovererà per aver sposato Züleyha con l'inganno, anche perché con questo gesto ha rovinato la vita di tante persone.

Demir sa perfettamente che Yilmaz ha ragione e avrà molti rimpianti per come si è comportato con Züleyha. Si pentirà del fatto che la moglie sia stata solo vittima del suo egoismo.

Demir mette da parte l'orgoglio e concede il divorzio a Züleyha

In tutto ciò Züleyha e Yilmaz proveranno a scappare da Çukurova, ma non ci riusciranno, e dopo questo buco nell'acqua la ragazza tornerà a vivere a Villa Yaman. Dopo la lettera di Yilmaz, Demir sarà disposto a parlare con Züleyha. Sia lei che Sevda si aspetteranno il peggio, invece non sarà così: con le lacrime agli occhi Demir concederà a Züleyha la possibilità di divorziare.

Züleyha rimarrà stupefatta, non si sarebbe mai aspettata questo gesto da Demir.

Le concederà il divorzio, ma a una condizione: Leyla deve rimanere a Villa Yaman con lui, in più le chiederà la possibilità di vedere Adnan. Lui non avrà intenzione di portarle via i figli, ma dopo la dipartita di Hünkar e senza Züleyha, lui rischia di rimanere da solo.

Züleyha e Yilmaz iniziano una vita felice insieme

La notizia del prossimo divorzio tra Demir e Züleyha si spargerà a macchia d'olio per tutta Çukurova grazie a Sermin.

Arriverà anche il momento in cui Demir e Yilmaz si incontreranno faccia a faccia. Il primo gli dirà che vuole la pace, per questo ha concesso a Züleyha il divorzio. Yilmaz gli assicurerà che potrà vedere Adnan tutte le volte che vorrà.

Sembrerebbe che Züleyha e Yilmaz, finalmente, possano essere felici, anche se per il momento dovranno rinunciare a vivere insieme a Leyla e Kerem Ali (quest'ultimo rimarrà con Müjgan).

Züleyha lascerà Villa Yaman, e insieme ad Adnan e Yilmaz si trasferirà in quella che sarà la sua nuova casa. Finalmente la vita sorriderà alla giovane ragazza di Istanbul e potrà iniziare a vivere con l'amore della sua vita senza dover scappare, ma soprattutto senza stare lontana dai suoi figli.