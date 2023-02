Uomini e donne ancora sospeso dalla programmazione feriale di Canale 5. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi non sarà in onda neppure nel corso del pomeriggio di martedì 28 febbraio, nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Uno stop dettato dal difficile momento che sta vivendo la padrona di casa del talk show Mediaset, provata dalla scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo.

Mediaset sospende la messa in onda di Uomini e donne su Canale 5

La programmazione di Uomini e donne risulta ancora sospesa sulle reti Mediaset dopo il lutto che ha colpito Maria De Filippi.

I vertici Mediaset hanno scelto di sospendere U&D anche martedì 28 febbraio, contrariamente a ogni aspettativa dei fan.

Dato che diverse puntate di U&D sono state già registrate prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, in tanti ipotizzavano che la trasmissione sarebbe tornata in onda nel pomeriggio di oggi, ma così non sarà.

Maria De Filippi si ferma dopo il lutto: Mediaset sospende Uomini e donne

Dalle 14:10 (sostituendo anche la soap Terra Amara, sospesa dal palinsesto di martedì 28 febbraio) ci sarà spazio per la replica della fiction Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova, la quale occuperà la fascia oraria di Uomini e donne e Amici 22.

Maria De Filippi si fermerà ancora un giorno dopo il lutto: in questi giorni sono state annullate anche le registrazioni del talk show dei sentimenti che inizialmente erano previste per le giornate del 27 e 28 febbraio.

Resta da capire cosa succederà sabato sera: al momento non si hanno ancora indicazioni riguardanti un possibile ritorno in prime time di C'è posta per te, il people show che porta sempre la firma di Maria De Filippi.

In attesa di scoprire quando riprenderà la consueta programmazione di Uomini e donne nella fascia del pomeriggio, in tanti hanno voluto partecipare all'ultimo saluto televisivo per Maurizio Costanzo.

Boom di spettatori per l'ultimo addio a Maurizio Costanzo in tv

Più di 4,3 milioni di spettatori hanno seguito lo speciale Verissimo condotto da Silvia Toffanin con la messa in onda in diretta della cerimonia funebre.

Su Rai 1, invece, sono stati quasi 2,4 milioni coloro che hanno seguito lo speciale del talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e dedicato ai funerali del giornalista.

Complessivamente sono stati più di sei milioni e mezzo gli spettatori che hanno partecipato all'ultimo addio televisivo per Costanzo, con uno share complessivo che ha superato il muro del 55%.