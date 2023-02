L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue nelle giornate dell'8 e 9 febbraio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti, il quale si troverà a prendere una decisione spiazzante in merito al suo lavoro.

Umberto, invece, continuerà a essere spietato nei confronti di Marcello Barbieri e avrà intenzione di boicottarlo in tutti i modi.

Ezio rischia i guai con Umberto Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 febbraio

Le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Paradiso delle Signore in programma l'8 febbraio su Rai 1 rivelano che Umberto si ritroverà a fare i conti con una notizia che non lo lascerà affatto contento.

Il Commendatore Guarnieri scoprirà che la sua capo operaia ha scelto di candidarsi per essere assunta all'interno della nuova azienda di denim che vede protagonisti Ezio e Gloria.

Marcello, invece, sarà alle prese con la prova del discorso che lo attende al Circolo: gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che il giovane Barbieri si impegnerà al massimo per cercare di conquistare il giudizio positivo dei vari membri.

Maria, invece, scoprirà che Francesco in passato ha avuto modo di lavorare con un sarto e proverà a convincerlo affinché riprenda in mano questa sua grande passione per la moda. Riuscirà nel suo intento?

Umberto spietato con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 9 febbraio 2023 rivelano che Umberto non gradirà affatto la notizia dell'ingresso di Marcello all'interno del Circolo come nuovo socio.

Un verdetto che lo lascerà profondamente amareggiato e per tale motivo Umberto deciderà di non darsi per vinto, e si darà da fare per ostacolare in tutti i modi l'ascesa del giovane pupillo della contessa.

Di conseguenza si rivelerà spietato nei confronti di Marcello e sarà pronto a rendergli la vita impossibile.

Vittorio lascia il suo incarico: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9 febbraio

Occhi puntati anche su Vittorio: le anticipazioni di questo nuovo appuntamento rivelano che il proprietario del grande magazzino milanese si ritroverà in piena crisi, dato che non riesce a trovare l'ispirazione giusta per poter mettere a punto un'idea valida per la prossima campagna pubblicitaria.

A quel punto Vittorio Conti deciderà di abbandonare il suo lavoro all'interno del grande magazzino: intende rassegnare le dimissioni come pubblicitario.

Sta di fatto che, per evitare che si possa arrivare al peggio, Matilde deciderà di intervenire in prima persona: nonostante il momento buio che sta vivendo con Conti, la donna non si tirerà indietro e sarà al suo fianco in questo momento così complicato.

Matilde si dimentica di suo marito Tancredi: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore rivelano che Matilde deciderà di aiutare Vittorio, sperando che possa trovare l'ispirazione giusta per la nuova campagna pubblicitaria.

I due ritroveranno così l'idillio di un tempo e per portare avanti la sua "missione", Matilde trascurerà Tancredi e si scorderà completamente dell'appuntamento che aveva fissato con suo marito.

Quale sarà la reazione dell'uomo? La risposta nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione della soap opera, campione di ascolti della fascia pomeridiana con una media di oltre due milioni di spettatori, e uno share che oscilla tra il 19 e il 22% fisso su Rai 1.