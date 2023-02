Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha scoprirà la truffa di Betül: ha venduto a sua insaputa 190 ettari appartenenti alla famiglia Yaman, prendendosi tutti i soldi. Stanca della presenza sua e della madre nella tenuta, Züleyha le caccerà via. Le darà un ultimatum: due ore per prendere tutte le loro cose e andarsene vita, ma madre e figlia saranno abbastanza reticenti a farlo.

Züleyha scopre la truffa di Betül

Nelle prossime puntate Züleyha licenzierà il commercialista a causa di Betül, in quanto la giovane verrà assunta nella società Yaman come consulente legale, in più Demir le ha firmato una procura per permetterle di sottoscrivere tutte le operazione dell'azienda.

La ragazza però si alleerà con Abdülkadir e insieme trufferanno l'azienda, autorizzando la vendita di alcuni terreni e tenendosi i soldi.

Züleyha verrà a sapere che la giovane la sta truffando dopo aver parlato con l'avvocato e il notaio. Racconterà tutto a Saniye: Betül ha venduto 190 ettari del loro terreno. Dovranno trovare un modo per smascherarla, ma ci sarà un altro problema da risolvere: Fikret dovrebbe sposarsi con Betül e Züleyha non vorrà che la giovane sposi il cognato.

L'ultimatum di Züleyha

Saputo della truffa di Betül, Fikret romperà il fidanzamento e Züleyha, stanca del fatto che la giovane insieme a Sermin abbiano beneficiato dei soldi della società Yaman a sua insaputa, vorrà avere un confronto con Betül.

La incolperà di aver venduto le terre alle sue spalle, ma Betül l'accuserà di calunnia, arrivando a mettere in ballo anche l'ormai defunto Demir.

Stanca di tutte le insensatezze dette, Züleyha darà un ultimatum a Betül e Sermin: hanno due ore per lasciare la villa e andarsene per sempre dalla tenuta Yaman. Le due donne si rifiuteranno di lasciare la casa, ma la loro tenacia sembrerà non intaccare Züleyha.

Züleyha caccia via Betül e Sermin dalla piccola villa

Dopo due ore Betül e Sermin saranno ancora nella piccola villa, e non avranno nessuna intenzione di lasciarla. A questo punto Züleyha ordinerà ai dipendenti della tenuta di portare via dalla piccola villa tutti i mobili e gli oggetti appartenenti a Betül e Sermin, in quanto a breve le avrebbe cacciate via dalla tenuta.

Sermin non riuscirà a credere al gesto di Züleyha, che cosa faranno ora che sono senza una casa? Betül minaccerà Züleyha di fargliela pagare. Intanto quest'ultima avrà altri problemi da risolvere: Mehmet è entrato carcere e verrà messo nella stessa cella di Mamut, ovvero colui che ha salvato dalla prigione Vahap per aver sparato a Züleyha: Mamut è andato alla polizia e su ricatto di Abdülkadir si è dichiarato colpevole.