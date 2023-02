Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardo le puntate da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, raccontano che la liaison tra la contessa Adelaide e Marcello proseguirà imperterrita. Tale feeling tra i due, però, susciterà una certa gelosia in Ludovica, ma anche uno strano fastidio nel commendatore Umberto. Nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Flora potrebbe notare il fastidio che proverà il partner osservando il flirt tra la nobile Di Sant'Erasmo e Barbieri, con la giovane stilista che sospetterebbe che il fidanzato Umberto provi ancora qualcosa per la cognata nonché ex amante.

Il flirt tra Adelaide e Marcello farà storcere il naso a Ludovica e Umberto

Lo scopo primario della liaison tra la contessa Adelaide e Marcello risiedeva nel provocare fastidio e gelosia nei rispettivi ex Umberto e Ludovica. Se da una parte, però, per la bella Brancia Di Montalto si tratterà di vera e propria gelosia nei riguardi di Barbieri, dall'altra parte gli spoiler ci parlano di fastidio da parte del commendatore nei confronti della cognata.

Fastidio che potrebbe essere interpretato soprattutto in due modi: come il timore che essendo una coppia a tutti gli effetti, non soltanto d'affari, Adelaide e Marcello possano divenire dei competitor più pericolosi, oppure potrebbe semplicemente trattarsi di gelosia del banchiere verso l'ex amante.

Flora potrebbe sospettare che Umberto provi ancora qualcosa per Adelaide

La storia tra Umberto e Adelaide si è interrotta, nel corso degli ultimi episodi de Il paradiso delle Signore 6, per volontà del commendatore che si era reso conto di amare Flora e, di conseguenza, di non provare più dei sentimenti per la contessa.

Quest'ultima, oltre a rimanerci male sul piano sentimentale ed emotivo, aveva giurato di vendicarsi di Flora e Umberto, promessa che sta coerentemente mantenendo anche nel capitolo in essere dello sceneggiato Rai.

Questo triangolo sentimentale sembrerebbe esaurito, ma il fastidio che proverà Umberto vedendo Adelaide e Marcello assieme aprirebbe qualche dubbio in tal senso. Il commendatore, difatti, potrebbe provare ancora qualcosa per l'ex amante ma, considerate le circostanze attuali, se ne guarderebbe bene dall'esternarlo. L'intuito femminile di Flora, però, potrebbe carpire eventuali sentimenti celati del partner verso la nobile Di Sant'Erasmo e ciò, come spiacevole conseguenza, avrebbe effetti deleteri per la coppia composta dalla stilista e dal banchiere.