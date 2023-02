La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 2 febbraio va come sempre in onda su Rai 1 alle 16:05. Le anticipazioni raccontano che Flora continuerà e essere ingannata da Umberto, inconsapevole che questo suo comportamento innescherà una crisi profonda tra i due. Nel frattempo, Ludovica fremerà nel vedere Marcello e Adelaide uniti sia sul lavoro che nella sfera personale e proverà dei sentimenti contrastanti: è ancora innamorata di Ferdinando o si sta rendendo conto di non aver mai dimenticato Marcello?

Il paradiso delle signore 7 puntata di giovedì 2 febbraio: anticipazioni

Salvatore ha trovato dei bozzetti nella sacca di Francesco e crede fermamente che li abbia sottratti. Salvo non ha alcuna fiducia di lui, fin da quando ha messo piede al Paradiso e ciò che è accaduto non farebbe che confermare i suoi sospetti. Armando e Marcello cercano invano di far cambiare idea a Salvatore e, finalmente, un dettaglio conferma la versione del povero Francesco, accusato ingiustamente di essere un ladro.

Nel frattempo, il grande magazzino è in fermento per l'arrivo di Sandra Milo, la diva del momento, che sarà la testimonial della nuova campagna pubblicitaria delle calze in Lycra. Qualcuno che ben conosciamo ne rimarrà particolarmente colpito, suscitando la furia di Irene.

Che cosa succede tra Marco e Tancredi?

Guai e malumori anche per Marco, che sta pensando alla sua crisi profonda con Stefania, lontana da lui. Ancora non si sa cosa sia successo realmente tra i due, ma presto la verità verrà a galla nelle prossime puntate della soap Il paradiso delle signore.

Marco prova a fare un passo avanti nei confronti di Tancredi, che sembra apprezzare.

Tuttavia, quando scopre che è stato Vittorio a spronarlo ad avvicinarsi a lui, va su tutte le furie.

Umberto e Flora si lasciano? Le anticipazioni de Il paradiso delle signore

Nella puntata del 2 febbraio de Il paradiso delle signore Umberto continuerà a mentire a Flora sulla questione di Palazzo Andreani, nonostante si siano promessi di non avere segreti.

Flora è sempre stata all'oscuro di tutti i piani del commendatore, ma presto ne verrà a conoscenza e, come svelano le anticipazioni, ne resterà profondamente delusa. Tra Flora e Umberto ci sarà così una profonda crisi che potrebbe mettere fine al loro fidanzamento ufficiale.

Infine, Ludovica non sarà affatto serena nel vedere Marcello e Adelaide così complici, ricordando quando al posto della contessa c'era lei, pronta a ricevere tutte le cortesie e le attenzioni di chi ha deciso di lasciare per sempre. Anche per questa trama, occhi aperti: non si esclude infatti che nel finale di stagione ci sia un colpo di scena che riguardi proprio Ludovica e Marcello.