Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo nostrano targato Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, evidenziano che Veronica e Teresio, dopo aver saputo che Carlos è in Argentina, saranno concordi nel cercare di rintracciarlo.

Ezio, successivamente, verrà a conoscenza che Carlos sta per sposarsi a Buenos Aires, quindi dirà a Gemma di aver intenzione di partire alla volta dell'Argentina per dialogare con lo stesso.

La chiamata della nonna di Carlos, però, frenerà la voglia di partire del signor Colombo, il quale dopo aver parlato con la signora Garcia si sentirà parecchio umiliato. Ezio e Veronica cercheranno di fare in modo che Gemma non cresca il bimbo da sola, quindi opereranno una scelta complicata in tal senso. Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Gemma potrebbe meditare di interrompere la gravidanza, così da evitare di diventare una ragazza madre.

Ezio e Veronica potrebbero indurre Gemma a dare il bimbo in affidamento

Nell'episodio della soap opera Rai che andrà in onda venerdì 10 marzo, come anticipato, Ezio e Veronica prenderanno una decisione dolorosa per evitare che Gemma cresca suo figlio da sola.

L'entità di tale scelta è ignota ma, al contempo, è possibile ipotizzare che Teresio e Zanatta senior possano spingere la Cavallerizza del Circolo a proseguire la gravidanza e, una volta dato alla luce il bimbo, dare quest'ultimo in affidamento.

Gemma potrebbe meditare di interrompere la gravidanza

Il punto di vista della diretta interessata, ovvero Gemma, potrebbe essere ben diverso da quello dei genitori.

La giovane Zanatta, difatti, si ritroverebbe a dover fare i conti con due complicanze non da poco: non poter avere accanto un ragazzo che la sostenga praticamente e moralmente durante la gravidanza, ma anche la concreta possibilità di diventare una ragazza madre.

Carlos, a meno di clamorosi colpi di scena, non sembrerebbe interessato a diventare padre e nemmeno a prendersi alcuna responsabilità in tal senso.

Essendo conscia di ciò, Gemma potrebbe meditare di interrompere la gravidanza, un po' perché ancora molto giovane e un po' perché il padre del bimbo non rispecchierebbe l'uomo della sua vita.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, l'eventuale decisione di abortire di Gemma cozzerebbe coi valori cattolici di Ezio e Veronica: secondo questa fede religiosa interrompere una gravidanza è da considerarsi sempre un peccato.

Ezio e Veronica permetterebbero a Gemma di abortire?