La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera nostrana targata Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate dal 20 al 24 febbraio, raccontano che Elvira Gallo (Clara Danese) avrà in mente l'obiettivo di prendere la patente di guida. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) vuole parecchio bene alla nuova Venere ma, al contempo, non avrà alcuna intenzione di illuderla, quindi dopo aver rifiutato di partecipare assieme a lei a un contest di ballo deciderà di fare un passo avanti verso la ragazza.

Nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, Salvatore potrebbe aiutare Elvira a conseguire la patente di guida.

Elvira potrebbe provare dei sentimenti profondi per Salvatore

Da quando Anna Imbriani (Giulia Vecchio), nel corso degli episodi iniziali de Il Paradiso delle Signore 7, aveva lasciato Milano per recarsi in Sud America per incontrare Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), Elvira e Salvo erano parsi avvicinarsi.

Se da un lato per il cameriere si era trattato soltanto di intrattenere una semplice amicizia in attesa che la moglie facesse ritorno in città, dall'altro lato la commessa dell'atelier milanese era sembrata provare in ogni modo a trascorrere del tempo col ragazzo, quasi come se stesse perdendo la testa per lo stesso.

Non siamo ai livelli di corteggiamento di Alfredo Perico (Gabriele Anagni) nei confronti di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), ma la giovane Gallo sembrerebbe non perdere occasione per stare accanto al gestore del Bar Bottini.

Salvo potrebbe aiutare Elvira a conseguire la patente di guida

Le parentesi sentimentali di Salvatore, nel corso delle stagioni dell'amata soap Rai, sono state spesso destabilizzanti per la serenità del giovane, in primis il tira e molla con Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) ma anche il fresco matrimonio sfumato con Anna Imbriani.

Questo trend amoroso non troppo positivo potrebbe probabilmente invertirsi se soltanto il figlio di Agnese (Antonella Attili) si spogliasse delle amarezze derivanti le nozze sfiorite con l'aiuto contabile e, di conseguenza, guardasse Elvira da una prospettiva diversa da quella amicale.

I tempi, però, non sembrano maturi perché ciò avvenga ma, malgrado ciò, Salvatore potrebbe aiutare la giovane Gallo a conseguire la patente di guida e chissà che tale vicinanza non possa finalmente far scoccare la scintilla tra i due ragazzi.

Per scoprire se tale eventualità si concretizzerà, i telespettatori non possono far altro che seguire le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7.