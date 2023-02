Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni sul cast dell'ottava stagione della fiction daily di stampo nostrano, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, raccontano che saranno confermati Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), la quale uscirà di scena al termine della stagione in essere, tornerà in grande stile nell'ottavo capitolo della soap.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dopo aver intrapreso una carriera professionale in un'azienda automobilistica, tornerà nel finale della settima stagione e lo vedremo anche nel prossimo capitolo, sorte analoga anche per Agnese Amato (Antonella Attili) che tornerà a Milano alla fine della stagione in essere e sarà presente anche nella prossima. Restano in dubbio, infine, le presenze di Gloria Moreau (Lara Komar), Ezio Colombo (Massimo Poggio) e della loro figlia Stefania (Grace Ambrose), con la famiglia che sarà alle prese da una parte con l'azienda di denim e dall'altra parte con delle paturnie amorose.

Confermati per la prossima stagione Agnese, Marcello, Umberto, Vittorio e Agnese

La rivalità affaristica, e forse anche amorosa, tra la contessa Adelaide e Marcello da un lato e il banchiere Umberto dall'altro i telespettatori potranno gustarsela anche nell'ottava stagione de Il paradiso delle signore 8.

I tre attori Masotti, Farnesi e Gravina, difatti, sono stati confermati anche per il prossimo capitolo della soap. L'attrice capitolina, a differenza degli altri due, uscirà di scena alla fine della settima stagione per poi tornare in grande stile nell'ottavo capitolo dello sceneggiato di Rai 1.

Agnese Amato farà ritorno nel capoluogo lombardo al termine della stagione in essere, dopo aver sostenuto praticamente e moralmente la figlia Tina (Neva Leoni) con la sua gravidanza complicata, e i fan potranno godersi il personaggio dell'esperta sarta anche nel prossimo capitolo.

Alessandro Tersigni, dopo l'uscita di scena per le riprese della fiction Cuori, tornerà anch'esso nel finale de Il paradiso delle signore 7 e sarà presente anche nella stagione numero otto.

In dubbio Ezio, Gloria e Stefania

La crisi sentimentale tra Marco (Moisè Curia) e Stefania da un lato e il progetto professionale di Ezio e Gloria dall'altro potrebbero essere due tra le motivazioni regina che allontanerebbero, almeno per parte della prossima stagione della soap, gli attori Poggio, Komar e Ambrose dal set de Il Paradiso delle Signore 8.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali sulla loro presenza o meno la prossima stagione, è possibile avanzare le ipotesi sia che Gloria abbandoni il suo ruolo di capo commessa dell'atelier per trasferirsi negli Stati Uniti a dar manforte alla figlia, ma anche che Ezio decida di spostare l'azienda di denim oltreoceano. Qualora queste due tesi dovessero realizzarsi ne Il paradiso delle signore 8, la famiglia Colombo si riconsoliderebbe in America e, di conseguenza, la presenza dei tre attori ad essa legati verrebbe meno.