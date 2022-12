Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La stagione in essere della soap opera non è iniziata sotto i migliori auspici per Agnese Amato (Antonella Attili), con la sarta che ha dovuto fare i conti con diversi grattacapi. In primis, l'esperta sarta ha dovuto prendere atto che al timone dell'atelier, anziché il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), c'era la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Quest'ultima ha iniziato a trattare talmente male la signora Amato da farle decidere di licenziarsi dalla boutique, salvo poi tornare sui propri passi dopo essere stata convinta da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

In secondo luogo, però, Agnese ha dovuto fare i conti con una notizia poco piacevole proveniente da Londra, sua figlia Tina (Neva Leoni) l'aveva contattata per dirle di stare vivendo una gravidanza complicata. In quanto mamma, la sarta aveva quindi deciso di raggiungere la figlia in Gran Bretagna per sostenerla in questo momento delicato. Nel corso di una recente intervista, l'attrice Attili ha fatto presente come il personaggio di Agnese tornerà presto a Milano.

Quanto manca Agnese ai personaggi della soap

La mancanza della mamma di Salvatore (Emanuel Caserio) dal Paradiso delle Signore si sta facendo sentire non poco e a pagarne maggiormente le conseguenza pare sia Maria Puglisi (Chiara Russo), la quale sta subendo continue vessazioni da Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Oltre al lavoro ci sono anche gli affetti, e sicuramente Agnese manca più di tutti al compagno Armando ma anche al figlio Salvatore, con quest'ultimo che nelle prime settimane non aveva preso benissimo l'assenza della madre dalla città meneghina.

Antonella Attili: 'Agnese Amato tornerà presto a Milano'

Nel corso di una recente storia su Instagram Antonella Attili ha voluto rincuorare i telespettatori dell'amato sceneggiato della prima rete Rai, asserendo un rinfrancante: "Agnese tornerà presto".

Che la sarta torni a Milano con Tina o, addirittura, anche con un nipotino lo scopriremo soltanto nelle prossime puntate della fiction daily, ma intanto i fan possono godersi il rientro della donna nella boutique.

Per quanto riguarda il rapporto tra la signora Amato e il capo magazziniere, inoltre, l'attore Pietro Genuardi che interpreta Armando ha aggiunto: "Agnese spiazzerà Armando".

Probabilmente, anche se non vi sono spoiler ufficiali a riguardo, Ferraris potrebbe rimanere sorpreso da un nuovo look o un fresco modo di pensare della compagna.