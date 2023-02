Procede senza sosta la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7, la settima stagione della celebre soap in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. Merito degli intrecci sentimentali e dei continui colpi di scena, la fiction daily continua a riscuotere successi. A tal proposito le vicende del magazzino milanese si preparano a sorprendere i telespettatori nelle puntate in onda dal 6 all'8 marzo 2023. Stando alle anticipazioni, Matilde e Adelaide saranno sul piede di guerra con Vittorio, colpevole di avere acceso le polemiche con un articolo di Diletta D'Ambrosio.

A casa Colombo, intanto, crescerà la tensione per via della gravidanza di Gemma, mentre Gloria e Veronica arriveranno ai ferri corti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 puntata 6 marzo: cresce l'intesa tra Adelaide e Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda lunedì 6 marzo 2023 Ezio e Veronica cercheranno di rintracciare Carlos in Argentina per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Nel frattempo, Matilde si confronterà con Adelaide sulla provocazione dell'articolo di Diletta D'Ambrosio. La donna non nasconderà l'indignazione per la pubblicazione del pezzo sul Paradiso Market. Al contrario, non riuscirà ad affrontare l'argomento riguardante Tancredi e i suoi piani.

Intanto, Irene chiederà ad Alfredo di tenere momentaneamente nascosta la loro relazione, mentre Elvira si porrà l'obiettivo di prendere la patente. Nel frattempo, crescerà l'intesa tra Marcello e Adelaide. La loro complicità, però, infastidirà Umberto e Ludovica.

Trama Il Paradiso delle signore 7 del 7 marzo: Adelaide e Matilde unite contro Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in programma martedì 7 marzo 2023 rivelano che Vittorio, decidendo di pubblicare l'articolo di Diletta, scatenerà le polemiche di molte persone, compresa Adelaide. Nel frattempo, Elvira chiederà a Salvatore un sostegno per raggiungere l'obiettivo della patente di guida, mentre Roberto sosterrà Mario nel suo progetto di apertura di un locale.

Intanto, la situazione della gravidanza di Gemma si complicherà quando Ezio e Veronica scopriranno che Carlos è in procinto di sposarsi. Ciò nonostante, Colombo non rinuncerà all'idea di affrontare il giovane.

Il Paradiso delle signore 7 puntata 8 marzo: Ezio affronta la nonna di Carlos

Nella puntata di mercoledì 8 marzo la signora Garcia chiamerà a casa Colombo. La nonna di Carlos chiederà un incontro con Ezio. La telefonata metterà in agitazione Gemma. Inoltre Veronica, nel frattempo, scoprirà che Gloria è a conoscenza della gravidanza della giovane Venere e non la prenderà bene. La situazione peggiorerà quando Ezio tornerà a casa dopo aver parlato con l'anziana Garcia. L'uomo confesserà alla compagna e alla figliastra che l'incontro sarà stato talmente umiliante da indurlo a cambiare idea sulla partenza per l'Argentina.

Intanto, tra Matilde e Vittorio ci sarà un aspro confronto. La donna continuerà a criticare il direttore del Paradiso delle signore per via dell'articolo della giornalista D'Ambrosio. Nel frattempo, Irene e Alfredo continueranno la loro relazione segreta, ma Armando si renderà conto che tra i due c'è più di un'amicizia.