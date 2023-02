Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Mujgan Hekimoglu tornerà a respirare quando il dottor Sabahattin la informerà che Kerem Ali non necessita più dell'incubatrice.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan partorisce un bambino prematuro

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione tv rivelano che Mujgan (Melike İpek Yalova) temerà che sia successo qualcosa di grave a Kerem Ali, se non accadesse il colpo di scena.

Tutto inizierà quando la pediatra partorirà lo stesso giorno di Zuleyha. Purtroppo il bambino presenterà delle difficoltà respiratorie alla nascita in quanto nato di sette mesi e mezzo. La figlia di Demir, invece, godrà di ottima salute a differenza di Kerem Ali, il quale sarà messo in incubatrice dove dovrà restare diverse settimane. Qui, i medici riserveranno la prognosi al bambino, tanto che Mujgan apparirà molto turbata. La pediatra si allontanerà da Yilmaz (Uğur Güneş) dandogli la colpa per non averla soccorsa quando aveva cominciato a entrare in travaglio.

La pediatra fuori controllo aggredisce Zuleyha

Nelle puntate turche di Terra amara, Mujgan entrerà in una vera crisi post partum arrivando a cercare di escludere Yilmaz dalla vita del neonato.

Pertanto, la donna vorrà proibire a suo marito di entrare nella stanza dove si trova l'incubatrice di Kerem Ali. Non contenta, la pediatra pregherà Behice e Fekeli di accompagnare l'ex meccanico a casa. Ma Akkaya non accetterà assolutamente la decisione di Mujgan. Tensioni che porteranno la donna ad aggredire Zuleyha in clinica.

La dottoressa apparirà fuori controllo arrivando a credere che la rivale si sia recata a farle visita per spiattellarle in faccia che Leyla gode di ottima salute a differenza di Kerem Ali.

Sabahattin informa Yilmaz che Kerem Ali non ha più bisogno dell'incubatrice

In preda a una nuova crisi, Hekimoglu pregherà Yilmaz di recarsi in clinica temendo che sia successo qualcosa di grave al bambino.

Il dottor Sabahattin, a questo punto, tranquillizzerà i due neo genitori comunicandoli che Kerem Ali non ha più bisogno dei macchinari necessari per respirare. Una notizia che riempirà di gioia Yilmaz, sebbene Mujgan continui a non volerlo vedere rischiando di fare una brutta figura tra le corsie dell'ospedale. Alla fine, la pediatra appianerà le divergenze grazie all'aiuto di Behice e Fekeli. La tranquillità ritrovata tra i coniugi Akkaya durerà oppure sarà destinata a infrangersi? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per saperlo.