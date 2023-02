Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 9 febbraio, non potranno mancare nuovi entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su uno dei personaggi principali della soap italiana, ossia su Marcello Barbieri. Ultimamente, il giovane barista è stato impegnato nella preparazione del suo discorso. Qualora riuscisse ad ottenere il consenso della maggior parte dei presenti al Circolo, potrà diventare nuovo socio.

La decisione finale, però, spetta proprio alla sua ex fidanzata, Ludovica. Fortunatamente, quando giunge il momento atteso, ottiene un fragoroso applauso.

Un incarico importante per Marcello

Nel corso del prossimo interessante appuntamento con 'Il Paradiso delle signore', dopo aver ottenuto un grande applauso da parte di tutti i presenti, Marcello è orgoglioso di se stesso. Per la felicità, va a raccontare ogni minimo dettaglio al suo più grande amico, Salvatore. Inoltre, grazie al voto di Ludovica riesce a diventare anche lui socio del Circolo. Tuttavia, questa situazione non piace affatto ad Umberto. Questi, infatti, ha intenzione di fare di tutto per mettergli il bastone fra le ruote. Non può permettergli di acquisire posizioni di rilievo così facilmente.

Pertanto, dopo un'attenta riflessione, capisce di avere in mano un ottimo piano per poter rendere il suo percorso come socio davvero tortuoso. Facendo appello ad una delle leggi previste dal Circolo, fa applicare una clausula per la quale ogni nuovo membro deve essere messo a dura prova prima di poter ottenere ufficialmente tale incarico.

Vittorio vuole lasciare il suo lavoro al Paradiso

Nel frattempo, Gloria cerca di calmare le acque, convincendo Ezio a non inimicarsi ulteriormente Guarnieri, poiché un uomo come lui potrebbe rovinare la sua nascente attività. Successivamente, Armando rintraccia il sarto con cui lavorava Francesco e scopre diversi particolari sul suo passato.

Intanto, Vittorio è ancora profondamente in crisi: non riesce a trovare l'ispirazione per la creazione della nuova campagna pubblicitaria del Paradiso delle signore. Non è mai capitato prima di allora e si sente altamente frustrato, al punto da voler prendere una decisione drastica: lasciare per sempre il suo lavoro come pubblicitario. Dopo tanti anni di onorata carriera, gli sembra l'unica soluzione plausibile per uscire da questo profondo senso di disagio. Tuttavia, il suo sconforto lo riavvicina a Matilde, la quale lo supporta e si dimentica della cena con Tancredi.