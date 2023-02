Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che si tornerà a parlare della love story tra Stefania e Marco, al centro delle trame di questa fortunatissima settima stagione.

I colpi di scena non mancheranno dato che, i due giovani fidanzati, stanno vivendo un momento di crisi che li ha portati ad allontanarsi e quindi a prendere due strade differenti.

Nel finale di stagione, si assisterà al rientro in scena della figlia di Gloria ed Ezio, la quale però si ritroverà a dover fare una scelta importante.

Il ritorno di Stefania nel finale: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Stefania avrà modo di riaffacciarsi a Milano dopo un periodo di assenza.

Un ritorno che non passerà inosservato, dato che la ragazza sta vivendo un periodo non facile con Marco e i due hanno scelto di prendere strade differenti.

Mentre Marco è rientrato già a Milano, Stefania ha scelto di restare in America e dedicarsi alla carriera.

Una situazione che ha destato non poche preoccupazioni in Marco, il quale ha avuto modo di confidarsi anche con la sua ex Gemma, che ha subito percepito il suo malessere.

Stefania di nuovo vicina a Federico: anticipazioni Il Paradiso 7

Ebbene, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Stefania, intanto, ha avuto modo di dedicarsi non solo al suo libro ma anche ad una sua ex conoscenza.

Trattasi di Federico: i due si sono riavvicinati complice proprio il soggiorno di entrambi in America e, per questo motivo, nel gran finale della settima stagione, potrebbe esserci un colpo di scena: Stefania potrebbe lasciare Marco per Federico?

Insomma, il ritorno di Stefania non passerà inosservato e a questo punto bisognerà capire come si evolverà la sua relazione con il giovane Marco.

Stefania dovrà scegliere tra Marco e Federico: anticipazioni Il Paradiso 7

Per Stefania, infatti, potrebbe giungere il momento della fatidica e attesa scelta finale da portare a compimento nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione.

La figlia di Gloria deciderà di riprendere in mano le redini della sua relazione con Marco oppure si lascerà alle spalle questa relazione e si getterà di nuovo tra le braccia di Federico?

In attesa di scoprirlo, è già confermata la messa in cantiere de Il Paradiso delle signore 8: la soap tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva, nella fascia del daytime pomeridiano.