Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso dell'episodio del 24 febbraio de Il Paradiso ci saranno nuovi colpi di scena per il pubblico.

Innanzitutto, le attenzioni saranno rivolte su Clara. Quest'ultima ha cominciato ad interessarsi ad Alfredo. I due hanno avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme, soprattutto per la preparazione della gara ciclistica. Tuttavia, Clara non sa che il magazziniere è attratto da Irene. Sfruttando l'amicizia tra le due donne, Alfredo vorrebbe conquistare il cuore di Cipriani.

Palma si occupa della rubrica del Paradiso Market

Durante la puntata de il Paradiso delle Signore del 24 febbraio Palma riceve l'incarico di occuparsi della rubrica della posta del cuore del Paradiso Market. E così viene accolta tra lo staff che lavora al progetto editoriale.

Nel frattempo, dopo i recenti avvenimenti, Clara inizia a pensare segretamente ad Alfredo. Purtroppo, però, i suoi sentimenti non sono ricambiati. Infatti il magazziniere pensa solo ed esclusivamente ad Irene. Cerca in tutti i modi di conquistare il cuore di quest'ultima, non rendendosi conto delle attenzioni dell'altra Venere.

Fortunatamente per Alfredo, nonostante le difficoltà è riuscito ad aprirsi uno spiraglio nel cuore della donna che ama.

Diletta stravolge gli equilibri al Paradiso delle Signore

Matilde si rende conto che Diletta, da quando è arrivata, è riuscita a catalizzare su di sé le attenzioni di Vittorio. Non a caso, entrambi hanno anche un impegno da portare avanti insieme. Tutto ciò non fa altro che infastidire Frigerio.

Successivamente, per difendere il suo amico Mattia, accusato di furto all'interno del Circolo, Marcello è disposto a tutto.

D'altronde, non ha mai dubitato della sua innocenza. Osservando le azioni e i gesti compiuti dal giovane barista nei confronti del fioraio, Adelaide ne resta colpita. Tra i due, infatti, accade qualcosa di inimmaginabile. D'altronde, si erano ripromessi di evitare di ritrovarsi in determinate situazioni, ma nonostante ciò non riescono a resistere.

Gloria sta attraversando un momento molto difficile. Si rende conto di aver bisogno di tempo per sé per allontanarsi da tutto, dal Paradiso, da Milano, e soprattutto da Ezio. Mentre è in procinto di partire per qualche settimana per lasciarsi alle spalle l'ambigua situazione che si è venuta a creare con il suo ex marito, accade qualcosa. Il signor Colombo, infatti, compie un gesto inaspettato di cui al momento le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non parlano.