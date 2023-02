Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso dell'episodio del 28 febbraio de Il Paradiso non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Veronica ed Ezio. Il loro rapporto sta per giungere al capolinea. Dopo tanti alti e bassi, qualcosa ormai si è rotto. Soprattutto, ora che tra il signor Colombo e la sua ex moglie è scattato nuovamente qualcosa.

Tuttavia, lui è comunque intenzionato a mettere le cose in chiaro con Zanatta, ma non è ancora riuscito a farlo a causa di un imprevisto.

La conquista della Venere del Paradiso richiede tempo

Durante il prossimo avvincente appuntamento con la nuova puntata de il Paradiso delle Signore, dopo aver deciso di coinvolgere sua moglie, Tancredi cerca un modo per far sì che Matilde stia dalla sua parte. D'altro canto la sua collaborazione potrebbe rivelarsi cruciale nei suoi piani.

Nel frattempo, Alfredo continua a provare a conquistare la sua amata Irene. Tuttavia, l'impresa sembra essere sempre più difficile e senza l'aiuto di Clara non crede di potercela fare. Purtroppo, però, mentre in altre occasioni ha ottenuto il suo appoggio, questa volta la giovane Venere si mostra ostile nei suoi confronti.

Il magazziniere non può sapere che, in realtà, lei ha iniziato a vederlo sotto tutt'altra prospettiva e che non può sopportare l'idea di non essere ricambiata.

L'articolo per il Paradiso Market fa discutere molto

Successivamente, dopo essere stato ultimato, Matilde e Vittorio si ritrovano a discutere sulla possibile pubblicazione o meno dell'articolo di Diletta per il Paradiso Market.

Trattando un tema molto delicato, ossia l'educazione sessuale delle ragazze, potrebbe far indignare diverse lettrici. Per cui la decisione è molto delicata e va presa con molta calma. Non riuscendo a giungere ad una conclusione effettiva, Roberto prende le redini della situazione in mano e chiede un parere alle Veneri del Paradiso.

Intanto, il rapporto tra Adelaide e Marcello si fa sempre più intenso. La loro forte complicità, però, non è per niente indifferente a Ludovica, la quale inizia ad esserne gelosa.

Infine, siccome le condizioni di salute di Gemma non accennano a migliorare, Ezio rimanda ancora una volta la promessa fatta a Gloria. Pertanto, non parla con Veronica del suo rapporto con la ex moglie. Preferisce aspettare che la giovane Venere si senta meglio dopo lo svenimento avuto.