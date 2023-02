Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre nella settimana fino a venerdì 3 marzo 2023, sono ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, dopo una lunga attesa, ecco che Niko apprenderà se sarà fatta giustizia a Susanna. Anche Alberto scuoterà la mente dell’avvocato Poggi, soprattutto quando si metterà in testa di voler fare dei cambiamenti importanti riguardanti lo studio. Intanto tra Giancarlo e Silvia andrà sempre peggio, al punto che i due avranno una discussione. Al caffè Vulcano sarà organizzato un pranzo di famiglia, ma Otello finirà per scontrarsi duramente con sua moglie Teresa.

Che cosa succederà tra i due coniugi?

Upas, trame fino al 3 marzo: Silvia non si fida di Giancarlo e si rivolge ad un altro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la crisi economica che ha colpito il caffè Vulcano, spingerà Silvia a discutere animatamente con Giancarlo che vorrà darle una mano. La donna, dopo aver capito che Giancarlo non è assolutamente affidabile, preferirà di gran lunga rivolgersi ad una persona che le sta molto a cuore. A Palazzo Palladini, Giulia Poggi navigherà in un mare di ricordi per via del ritorno del medico Luca. Quest’ultimo, circa vent’anni fa, lasciò Napoli per prendere parte ad una missione in Africa. Luca, intanto, si confiderà con Michele circa le sue remore a proposito dell’offerta ricevuta dall’ospedale, ma a far fugare tutti i dubbi del futuro primario ci penserà un imprevisto incontro.

Spoiler UPAS: Roberto e Marina rientrano a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano si avvierà verso la fine e Niko sarà in trepidante attesa del verdetto. L’avvocato Poggi, però, avrà non poca paura che la decisione finale del giudice non renda giustizia alla sua defunta moglie. L’incertezza finirà per tormentare anche Viola Bruni.

Roberto e Marina rientreranno a Napoli ma dovranno fare i conti con la realtà che avevano tentato di lasciarsi alle spalle poco prima di partire. Ferri, dal canto suo, difenderà con le unghie e con i denti la serenità di coppia.

Un posto al sole: Otello litiga con Teresa, Manuela si rimette in carreggiata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre tra Silvia e Giancarlo il rapporto si farà via via più teso, Otello cercherà di rincuorare sua nuora e inviterà al pranzo di famiglia, che si terrà al Vulcano, anche il dottor Crovi.

A proposito del pranzo di famiglia, Michele non vorrà prendervi parte ma poi Luca riuscirà a fargli cambiare idea. Poco dopo ci sarà una discussione tra Otello e sua moglie Teresa. Purtroppo la litigata avrà come conseguenza la morte di Teresa Diacono, causata da un malore. E mentre il verdetto su Valsano verrà rivelato, Cerruti avrà a che fare con i sentimenti contrastanti che prova nei confronti di Castrese. Alberto, nel frattempo, sarà preso dalla smania di fare un salto di qualità e vorrà cambiare studio pur non incontrando l’approvazione di Niko. Manuela, invece, sarà determinata a rimettersi in carreggiata.