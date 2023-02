La serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore, appassiona il pubblico ormai da diversi anni. Gli spoiler delle puntate in programmazione sul piccolo schermo dal 20 al 24 febbraio 2023, raccontano che Gloria Moreau (Lara Komar) vorrà andarsene da Milano per qualche giorno, quando Ezio Colombo (Massimo Poggio) non prenderà una presa di posizione a seguito della loro serata in hotel.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) invece, verrà lasciata dal suo corteggiatore Carlos Garcia (Lorenzo Lancellotti).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 24 febbraio: Gloria vuole mettere alle strette Ezio

Nel corso degli episodi che occuperanno Rai Uno da lunedì 20 febbraio a venerdì 24 febbraio, Ezio non nasconderà il suo evidente disagio, dopo aver trascorso la notte con Gloria: quest’ultima invece, vorrà avere delle certezze da parte del suo ex marito. La capo commessa del grande magazzino milanese, oltre a mettere al corrente Vittorio della confusione di Colombo, si sfogherà anche con Armando.

Gloria stufa dell’indecisione di Ezio vorrà metterlo alle strette, sotto lo sguardo di Veronica: la madre di Stefania, farà un passo indietro, quando si troverà a casa dell’ex marito. In seguito Moreau deciderà di andarsene dal capoluogo lombardo per due settimane, per stare distante da Ezio: quest’ultimo si renderà protagonista di un gesto inaspettato, quando verrà a conoscenza dell’intenzione della madre della figlia.

Salvatore deciso a farsi perdonare da Elvira, Marcello si schiera dalla parte di Mattia

Intanto Elvira sarà decisa a prendersi la patente di guida. A proposito della venere, Salvatore vorrà farsi perdonare da lei, quando scoprirà che non ha reagito bene al suo rifiuto alle lezioni di ballo.

Alfredo continuerà a dimostrare di essere interessato soltanto a Irene, mentre Gemma inviterà Clara a fare un pensiero sullo stesso.

A proposito di quest’ultima, il magazziniere le chiederà aiuto per riuscire a fare breccia nel cuore di Cipriani una volta per tutte.

Umberto e Ferdinando per non far assumere Marcello al Circolo, si serviranno Mattia Costa: nello specifico il commendatore Guarnieri vorrà incastrare il giovane fioraio, per mettere fuori gioco Barbieri.

Nel frattempo non passerà inosservata la complicità tra quest’ultimo e Adelaide. Successivamente Marcello assicurerà alla contessa che Mattia è affidabile. Quest’ultimo dichiarerà di essere il colpevole di un furto che avverrà al Circolo: Barbieri non farà fatica a capire che ci potrebbe essere l’intromissione di Umberto. Adelaide rimarrà stupita da Marcello, quando deciderà di aiutare l’ex compagno di cella.

Arriva Diletta D’Ambrosio al Paradiso, Matilde gelosa di Vittorio

Roberto metterà in guardia l’amica Gemma, dopo aver appreso che Mario ha scoperto dei dettagli preoccupanti su Carlos: la figlia di Veronica comincerà ad avere dei timori sul suo spasimante. Carlos non avrà altra scelta, oltre a quella di mettere fine alla storia con la giovane Zanatta.

Maria dopo aver ultimato i suoi bozzetti, non riuscirà a farli vedere al direttore. Intanto al Paradiso a sorpresa metterà piede la giornalista Diletta D’Ambrosio, che sarà decisa a intervistare Vittorio. La nuova arrivata ricorderà a Conti di essere una sua vecchia conoscenza, per aver lavorato con lui per un’agenzia pubblicitaria. Matilde si infastidirà, quando saprà che Vittorio ha un impegno con Diletta. In seguito Conti assumerà Palma, per gestire la rubrica della posta del cuore.