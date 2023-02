Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Silvia sarà sempre più vicina al tracollo finanziario del Vulcano e farà davvero fatica a portare avanti il locale nonostante l'assenza di clienti. Lara si presenterà al matrimonio di Roberto e Marina e creerà non poco scompiglio tra i presenti. Il processo Valsano intanto procederà e tutti saranno in attesa del verdetto finale.

Il matrimonio dell'anno

Il matrimonio tra Roberto e Marina verrà interrotto da un arrivo poco gradito, il quale porterà scompiglio sia tra gli invitati che tra gli sposi. Silvia in preda alla disperazione legata al fallimento del suo locale, riceverà l'aiuto inaspettato di una persona a lei molto vicina. Roberto, stanco dei continui giochetti di Lara, la affronterà e le chiederà di mettere in chiaro cosa vuole davvero da lui. Anche Marina, decisa a non farsi calpestare dalla donna, prenderà di petto la situazione rimarcando la sua posizione nella vita di Ferri. Per Silvia sarà sempre più difficile gestire la difficile situazione al Vulcano. Oltre alla mancanza dei clienti si aggiungerà anche il caos tra i dipendenti.

Cerruti deluso dall'andamento della sua nuova storia d'amore, riceverà una gradita e del tutto inaspettata sorpresa.

Il ritorno del processo

Tornerà un nuovo giorno in cui ci sarà una nuova udienza per il processo Valsano: per Niko e Viola non saranno momenti semplici da superare. Per giunta Valsano farà una nuova mossa che spiazzerà tutti.

Intanto Lara continuerà a rappresentare una minaccia per la serenità di Ferri e Marina. L'avvocato di Valsano invece al processo farà di tutto pur di dimostrare la semi imputabilità del suo assistito. Verranno ascoltati anche alcuni dei suoi difensori. Per il vulcano le cose non andranno meglio. Un nuovo scontro tra Nunzio e Fausto farà peggiorare ancora di più la situazione.

Giulia incontrerà casualmente mastro Peppe, ma resterà turbata perché l'uomo non sarà da solo.

Viola e Niko insieme ai loro cari appariranno in trepidante attesa di poter conoscere il verdetto finale del processo a carico di Lello Valsano. Per Guido sarà un vero piacere accompagnare Michele nelle sue serate di baldoria, ma il suo nuovo impegno non andrà giù a sua moglie Mariella. Per Giulia arriverà il momento di chiarirsi con mastro Peppe e per farlo organizzerà un nuovo incontro con l'uomo. Intanto a Palazzo Palladini arriverà una sorpresa davvero piacevole dal passato che farà felici tutti gli abitanti del palazzo.