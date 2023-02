La puntata di Uomini e donne di lunedì 20 febbraio, è iniziata con un argomento che negli ultimi giorni ha appassionato tutto il pubblico: gli sviluppi che ci sono stati nel corteggiamento di Ivan a Tina. Maria De Filippi ha mandato in onda il video dell'incontro che i due hanno avuto in camerino, un appuntamento durante il quale si sono scambiati anche il numero di telefono. Quando ha scoperto che il cavaliere aveva in programma di uscire a cena anche con Desdemona e Paola, l'opinionista ha perso le staffe e ha interrotto immediatamente la conoscenza.

Scintille negli studi di Uomini e Donne

Nell'attesa che venga registrata la scelta di Federico, i fan di Uomini e Donne sono stati aggiornati su quello che è successo di recente in studio tra i protagonisti del Trono Over.

A distanza di qualche giorno dai balli che Ivan ha fatto con Tina agli Elios, sono accadute delle cose che hanno interrotto la frequentazione.

La puntata del 20 febbraio, infatti, è iniziata con la convocazione al centro del cavaliere e delle dame Desdemona e Paola.

La presentatrice ha spiegato che l'uomo aveva in programma di conoscere entrambe le signore del parterre, il tutto mentre corteggiava l'opinionista Cipollari davanti alle telecamere e al telefono.

Su Canale 5, infatti, è stato trasmesso un filmato sul faccia a faccia che Ivan ha avuto con la bionda "vamp" al termine della precedente registrazione: i due hanno parlato un po' in studio e poi si sono ritrovati nel camerino di lei per bere un tè.

La furia della vamp di Uomini e Donne

L'incontro tra Tina e Ivan è andato talmente bene che la romana ha accettato di scambiare con lui il numero di telefono.

Al rientro in studio, però, la situazione è precipitata: quando ha scoperto che il cavaliere voleva andare a cena con Desdemona quella stessa sera, l'opinionista ha chiesto la parola e ha interrotto la frequentazione.

"A me non va bene. Io non sono seconda a nessuno, chiudo qua", ha sbottato Cipollari tra gli applausi del pubblico presente.

Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha cercato di difendersi sostenendo di aver invitato la dama prima di sapere che Tina avrebbe detto sì ad un appuntamento, quindi gli sembrava scorretto e inelegante disdire tutto.

La collega di Gianni Sperti non ha voluto sentire ragioni e ha ribadito che non lo frequenterà mai: "Io sono uscita di scena, queste cose non mi piacciono e con lui non voglio avere più nulla a che fare".

Attesa per gli spoiler di Uomini e Donne

La reazione che Tina ha avuto nello scoprire che Ivan intendeva fare un aperitivo con lei e poi uscire a cena con Desdemona, ha confermato che per lui provava un reale interesse. Molti spettatori di Uomini e Donne pensavano che l'opinionista scherzasse quando si è avvicinata al cavaliere accettando un ballo e un appuntamento in camerino con lui.

Ad oggi, però, l'opinionista ha preferito farsi da parte e lasciare spazio alla dama che il protagonista del Trono Over ha corteggiato sin dall'inizio.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate di recente, infatti, non parlano più di una frequentazione in corso tra la "vamp" e Ivan, quindi la chiusura che ha deciso oggi è stata definitiva.

Nel pomeriggio, inoltre, dame e cavalieri si ritroveranno per nuove riprese e la curiosità dei fan è tutta per quello che accadrà nel Trono Classico.

Il 19 febbraio è stato ufficializzato il ritorno di Luca Daffré nel cast: dopo essere stato per due volte corteggiatore, il modello è stato scelto come tronista e d'ora in avanti affiancherà Lavinia, Nicole e Federico Nicotera. Quest'ultimo, infatti, non ha ancora deciso se fidanzarsi con Carola oppure con Alice.